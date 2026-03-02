Sri Ganganagar: ड्यूटी के दौरान हादसा, DM प्लांट में कर्मचारी की मौत, संदिग्ध हाल में मिला शव

प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह सिसोदिया सुबह करीब 7 बजे अपनी नियमित शिफ्ट पर पहुंचे थे। उन्होंने एक साथी कर्मचारी को बताया कि वह साइट का राउंड लगाकर आ रहे हैं। इसके बाद वे वहां से चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वे वापस नहीं लौटे तो सहकर्मियों को चिंता होने लगी।