2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Sri Ganganagar: ड्यूटी के दौरान हादसा, DM प्लांट में कर्मचारी की मौत, संदिग्ध हाल में मिला शव

On-Duty Employee Died: श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजना में कार्यरत एक तकनीकी कर्मचारी की रविवार सुबह ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Akshita Deora

Mar 02, 2026

Tonk Accident

मृतक का फाइल फोटो: पत्रिका

Rajasthan News: श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल परियोजना में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। डीएम प्लांट में कार्यरत तकनीकी कर्मचारी नरेंद्र सिंह सिसोदिया की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। उनका शव प्लांट परिसर में संदिग्ध हालात में मिला, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

सुबह शिफ्ट पर पहुंचे थे कर्मचारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह सिसोदिया सुबह करीब 7 बजे अपनी नियमित शिफ्ट पर पहुंचे थे। उन्होंने एक साथी कर्मचारी को बताया कि वह साइट का राउंड लगाकर आ रहे हैं। इसके बाद वे वहां से चले गए। काफी समय बीत जाने के बाद भी जब वे वापस नहीं लौटे तो सहकर्मियों को चिंता होने लगी।

कनिष्ठ अभियंता द्वारा पम्प संचालन को लेकर उन्हें कई बार फोन किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह लगभग 10 बजे दोबारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, तब भी प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने उनकी तलाश शुरू की।

फिल्टर बेड में मिला शव

तलाश के दौरान क्लियरिफायर द्वितीय के फिल्टर बेड प्रथम में उनका शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद कर्मचारियों के होश उड़ गए। अन्य कर्मचारियों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और परियोजना की आवासीय कॉलोनी स्थित चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन को अवगत कराया गया। शव को सूरतगढ़ राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। दोपहर बाद रायसिंहनगर से परिजन पहुंचने पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी की गई और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया।

ये भी पढ़ें

अलवर के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद बवाल: शिवलिंग खंडित, गाय के बछड़े को काटकर फेंका
अलवर
Alwar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Mar 2026 02:07 pm

Published on:

02 Mar 2026 02:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Sri Ganganagar: ड्यूटी के दौरान हादसा, DM प्लांट में कर्मचारी की मौत, संदिग्ध हाल में मिला शव

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पाक से आया था ड्रोन: अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 1 किलो हेरोइन बरामद

श्री गंगानगर

Rajasthan MSP Update: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, गेहूं खरीद पर इतने रुपए का बोनस देगी सरकार

wheat procurement, wheat procurement in Rajasthan, when will wheat procurement start, wheat support price, wheat support price in Rajasthan, bonus on wheat procurement, wheat support price bonus
श्री गंगानगर

कर्पूरचंद्र कुलिश जन्मशताब्दी पर महात्मा गांधी स्कूल पांच में प्रिंट मीडिया की भूमिका पर व्याख्यान

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे युवक की मौत, महिला पर हत्या का आरोप

श्री गंगानगर

Holi 2026: इस बार होली में ‘डिस्को गुलाल’ दिखा रहा कमाल, रंग बरसाने वाले पटाखे खींच रहे लोगों का ध्यान

Fragrant Gulal And Color Fireworks Lead Holi Shopping In Sri Ganganagar
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.