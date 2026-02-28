जनजागरण से जवाबदेही तक की भूमिका निभा रहा प्रिंट मीडिया

श्रीगंगानगर.राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूरचंद्र कुलिश की जन्म शताब्दी पर राजकीय महात्मा गांधी पांच नंबर स्कूल, पुलिस लाइन में शुक्रवार को च्समाज के विकास में प्रिंट मीडिया की भूमिकाज् विषय पर व्याख्यान हुआ, जिसमें वक्ताओं ने प्रिंट मीडिया की सामाजिक, नैतिक और लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों पर विचार-विमर्श किया। प्रथम सत्र में मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार जैन ने कहा कि प्रिंट मीडिया जनजागरण और सामाजिक चेतना का सशक्त माध्यम है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं सामाजिक कुरीतियों, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाकर समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। वर्तमान दौर में मीडिया केवल सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज का आईना और मार्गदर्शक भी है। जैन ने कई उदाहरणों से बताया कि किस प्रकार प्रिंट मीडिया ने समय-समय पर जनहित के मुद्दों को उठाकर सकारात्मक परिवर्तन की राह प्रशस्त की है। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने, मोबाइल का सीमित और सकारात्मक उपयोग करने की सलाह दी।