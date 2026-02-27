27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Holi 2026: इस बार होली में ‘डिस्को गुलाल’ दिखा रहा कमाल, रंग बरसाने वाले पटाखे खींच रहे लोगों का ध्यान

Holi Shopping Rajasthan: होली के नजदीक आते ही श्रीगंगानगर के बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की खरीदारी तेज हो गई है। इस बार पानी वाले रंगों की बजाय खुशबूदार और हर्बल गुलाल की मांग अधिक है। रंग बरसाने वाले पटाखे, सिलेंडर शॉट, कलर गन और नए डिजाइन की पिचकारियां बाजार का प्रमुख आकर्षण बनी हुई हैं।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Gajanand Prajapat

Feb 27, 2026

Fragrant Gulal And Color Fireworks Lead Holi Shopping In Sri Ganganagar

दुकानों पर रखी गुलाल। फोटो: पत्रिका

Sri Ganganagar News: होली का महापर्व नजदीक आते ही शहर के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सदर बाजार और पुरानी धानमंडी में रंग, गुलाल और पिचकारियों से सजी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। विक्रेताओं के अनुसार इस बार पानी वाले रंगों की बजाय गुलाल की मांग अधिक है।

बाजार में डिस्को हाईलाइटर गुलाल, ऑर्गेनिक गुलाल, माइक्रो सॉफ्ट हर्बल गुलाल, पान, गुलकंद, लैवेंडर, लिली, मेरीगोल्ड फ्लेवर, कॉफी, स्ट्रॉबेरी और वनीला सुगंधित विकल्प उपलब्ध हैं। विक्रेता विजय कुमार के अनुसार ग्राहक त्वचा के अनुकूल व खुशबूदार गुलाल पसंद कर रहे हैं।

‘डिस्को हाईलाइटर गुलाल’ खास आकर्षण बना है। हर्बल रंगों की किट 200 से 300 रुपए में उपलब्ध है, जो फूलों से तैयार बताई जा रही है। वजन बढ़ने पर कीमत भी बढ़ती है।

आग लगते ही शोर और रंग की बरसा

जरा सोचिए! रंगों का पर्व होली हो और इस दौरान कोई माचिस की तीली से पटाखा जलाए और उससे रंग बरसाने की बात कहे तो आपका चौंकना लाजिमी है, लेकिन बाजारीकरण के इस दौर में यह सच है। बाजारों में हर्बल रंग और गुलाल तो हैं ही लेकिन ऐसे-ऐसे पटाखों की रेंज है जो धमाके के साथ खुशबूदार गुलाल और रंगों की बरसात कर देते हैं।

सिंगल शॉट, अनार, कलर बम, स्काई शॉट और रंगों वाले सिलेंडर नाम से बिक रहे ये आइटम वातावरण को रंगीन कर देते हैं। ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बिक रही इन वस्तुओं को ग्राहक उत्साह से खरीद रहे हैं।

पिचकारियों से सजी दुकान। फोटो: पत्रिका

नॉब खींचिए और गुलाल उड़ाइए

रंगों से भरे सिलेंडर गैस सिलेंडर की तरह दिखते हैं। दो किलो, छह किलो और साढ़े सात किलो तक के विकल्प हैं। कारोबारी मुकेश के अनुसार कीमत 700 से 1,200 रुपए तक है। वजन के अनुसार दर तय होती है। नॉब खींचिए और गुलाल उड़ाइए। इस सिलेंडर शॉट का नॉब खीचते ही इसमें से पानी नहीं गुलाल निकलेगा।

शॉट गन से 280 बार उड़ेगा रंग

इसी प्रकार शॉट गन दबाते ही 280 बार रंग उड़ाएगी। युवाओं में इसकी मांग है। बच्चों के लिए ‘पुष्पा की कुल्हाड़ी’, ‘बाहुबली की तलवार’, हेलीकॉप्टर, ऑपरेशन सिंदूर मिसाइल डिजाइन पिचकारी उपलब्ध है। गुलाल टैंक, सिलेंडर, स्प्रे और गन की भी मांग है। सदर बाजार, गोल बाजार और पब्लिक पार्क मार्केट में ‘होली के रंग अपनों के संग’ स्लोगन वाली टी-शर्ट और मुखौटे भी खूब बिक रहे हैं। महिलाओं के लिए सूखे गुलाल के छोटे पैकेट उपलब्ध हैं। पक्के रंग भी अलग-अलग पैकिंग व कीमत में मौजूद हैं।

ये भी पढ़ें

Vayu Shakti 2026: पहली बार सामने आया S-400 का फायरिंग VIDEO, रचा सैन्य इतिहास का नया रिकॉर्ड
जैसलमेर
S-400 Defence System

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 06:10 pm

Published on:

27 Feb 2026 05:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Holi 2026: इस बार होली में ‘डिस्को गुलाल’ दिखा रहा कमाल, रंग बरसाने वाले पटाखे खींच रहे लोगों का ध्यान

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

BH Number: बीएच सीरीज नंबर तो लिया, लेकिन टैक्स नहीं भरा? अब डिफॉल्टरों पर सख्ती, रोज इतना बढ़ रहा जुर्माना

bh series car number
श्री गंगानगर

राजस्थान समाचार: ग्रामीण डाक सेवक को जमा करवाए लाखों रुपए, डाकघर में जमा ही नहीं हुए, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

dakghar
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर में 6 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य; 52 केंद्र तय,पंजीकरण 25 जून तक

श्री गंगानगर

New Train: राजस्थान से मथुरा-वृंदावन जाना हुआ और आसान, इस जिले को मिली नई ट्रेन, जानिए स्लीपर और थर्ड-सेकेंड एसी का किराया

New Special Train, New Special Train in Rajasthan, New Special Train in Sriganganagar, Sriganganagar-Mathura New Special Train, Indian Railway News, नयी स्पेशल ट्रेन, नयी स्पेशल ट्रेन इन राजस्थान, नयी स्पेशल ट्रेन इन श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर-मथुरा नयी स्पेशल ट्रेन, इंडियन रेलवे न्यूज
श्री गंगानगर

राजस्थान में हजारों किसानों को बड़ी राहत: अब मोबाइल पर एक क्लिक में दिखेगी पानी की बारी, खत्म हुआ पर्ची का पुराना झंझट

Rajasthan Farmers Get Big Relief Water Turn Details Now Available on Mobile Old Slip System Ends
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.