Holi 2026: इस बार होली में ‘डिस्को गुलाल’ दिखा रहा कमाल, रंग बरसाने वाले पटाखे खींच रहे लोगों का ध्यान

इसी प्रकार शॉट गन दबाते ही 280 बार रंग उड़ाएगी। युवाओं में इसकी मांग है। बच्चों के लिए ‘पुष्पा की कुल्हाड़ी’, ‘बाहुबली की तलवार’, हेलीकॉप्टर, ऑपरेशन सिंदूर मिसाइल डिजाइन पिचकारी उपलब्ध है। गुलाल टैंक, सिलेंडर, स्प्रे और गन की भी मांग है। सदर बाजार, गोल बाजार और पब्लिक पार्क मार्केट में ‘होली के रंग अपनों के संग’ स्लोगन वाली टी-शर्ट और मुखौटे भी खूब बिक रहे हैं। महिलाओं के लिए सूखे गुलाल के छोटे पैकेट उपलब्ध हैं। पक्के रंग भी अलग-अलग पैकिंग व कीमत में मौजूद हैं।