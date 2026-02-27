Vayu Shakti 2026: पहली बार सामने आया S-400 का फायरिंग VIDEO, रचा सैन्य इतिहास का नया रिकॉर्ड

जारी वीडियो में दिखाया गया है कि रडार की स्क्रीन लगातार लक्ष्य की स्थिति का रियल-टाइम अपडेट देती है। इसके बाद घने बादलों को चीरती मिसाइल सीधी टारगेट की ओर बढ़ती है और अगले ही पल आसमान में जोरदार विस्फोट दिखाई देता है। इसके बाद स्क्रीन पर एक संदेश दिखाई देता है- “Longest air kill ever recorded in military history”, सैन्य इतिहास में अब तक का सबसे लंबी दूरी का एयर किल।