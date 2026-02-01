जैसलमेर में दिन गर्म, रात सुहानी, तापमान में हल्का उतार चढ़ाव

सुबह के समय हल्की ठंडक रही, जिससे लोगों को राहत मिली। हालांकि सूरज चढ़ने के साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई और दोपहर तक गर्मी का असर स्पष्ट दिखाई दिया। खुले इलाकों में धूप तीखी रही, जिससे बाजारों और सड़कों पर दोपहर के समय आवाजाही अपेक्षाकृत कम नजर आई।ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सुबह और शाम के समय खेतों में कार्य करते दिखे, जबकि दोपहर में गर्मी से बचने के लिए विश्राम करते नजर आए। शहर के प्रमुख बाजारों में शाम ढलने के साथ चहल-पहल बढ़ी। पर्यटक स्थलों पर भी शाम के समय रौनक देखने को मिली। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल आसमान साफ रहने और बारिश की कोई संभावना नहीं है।