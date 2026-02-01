वायुशक्ति 2026: विशेष यातायात व्यवस्था, निर्धारित मार्ग से ही सकेगा आवागमन

शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

निर्धारित रूट के अनुसार जैसलमेर शहर से शहीद जयसिंह चौराहा, आकल फांटा, देवीकोट, रासला, सांकड़ा होते हुए पोकरण तक आवागमन होगा। पोकरण से जैसलमेर लौटने वाले वाहन भी इसी मार्ग का उपयोग करेंगे। इस रूट पर पुलिस मोबाइल पार्टियां लगातार गश्त करेंगी, ताकि यातायात सुचारु बना रहे।.शहर से पोकरण की ओर जाने वाले वाहनों के डायवर्जन की जिम्मेदारी यातायात प्रभारी हुकमाराम को सौंपी गई है। पोकरण से जैसलमेर की ओर आने वाले वाहनों को निर्धारित मार्ग पर डायवर्ट करने का दायित्व थाना पोकरण प्रभारी भारतसिंह को दिया गया है।