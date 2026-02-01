देर आयद, दुरुस्त आयद…व्यवस्था का ‘ फॉल्ट ‘ दूर करने की कवायद

गौरतलब है कि राजस्थान पत्रिका के 13 फरवरी के अंक में 'पोकरण : हर साल बढ़ रही वाहनों व लोगों की संख्या और आवाजाही, नहीं बढ़ रहा यातायात का स्टाफ शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। समाचार में कस्बे में आए दिन यातायात व्यवस्था बिगड़ने, मुख्य मार्गों पर वाहनों के जमावड़़े और सैकड़ों वाहनों की आवाजाही से जाम की स्थिति बनने, पर्यटन सीजन और भादवा मेले के दौरान दिनभर वाहनों के जमावड़े से व्यवस्था लडख़ड़ाने और वाहनों के जाम के कारण पर्यटकों, श्रद्धालुओं के साथ ही स्थानीय लोगों को भी परेशानी होने की सि्थति से अवगत कराया गया था। इसी प्रकार वर्षों से यातायात पुलिस में पदों की बढ़ोतरी नहीं होने के कारण व्यवस्था बेहतर बनाने में दिक्कत होने की भी सि्थति पर प्रकाश डाला गया था।