तीसरे दिन भी निजी बसों की हड़ताल जारी, रोडवेज बसों में फिर उमड़ी भीड़

बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जगदीश पुरोहित ने बताया कि एक भारी वाहन को जोधपुर ले जाने और वापस लाने में 560 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसमें केवल डीजल का खर्च 4 से 10 हजार रुपए आता है, टोल टैक्स और स्टाफ का भत्ता अलग। पहले यह काम स्थानीय आरटीओ ऑफिस में कुछ घंटों में हो जाता था। ऑपरेटर्स का आरोप है कि नियमों का पालन करने के बावजूद भारी-भरकम जुर्माना लगाकर उन्हें आर्थिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है। गुरुवार को शहरी व ग्रामीण रूटों की सभी निजी बस सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा