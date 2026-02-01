26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

कार–मोटरसाइकिल भिड़ंत में युवक की मौत, भाई गंभीर घायल

जैसलमेर जिले के चौधरियों की ढाणी, कोडियासर क्षेत्र में देर रात कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार छोटा बच्चा सुरक्षित बच गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Feb 26, 2026

जैसलमेर जिले के चौधरियों की ढाणी, कोडियासर क्षेत्र में देर रात कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार छोटा बच्चा सुरक्षित बच गया। जानकारी के अनुसार सेड़वा निवासी गेमराराम पुत्र पेमाराम कोली अपने छोटे बच्चे की तबीयत खराब होने पर नलकूप से फतेहगढ़ स्थित चिकित्सालय जा रहे थे।

उनके साथ भाई रुपाराम भी मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान फतेहगढ़ से डांगरी की ओर जा रही एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि गेमराराम की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल रुपाराम को 108 एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहगढ़ पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बाड़मेर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही सांगड़ पुलिस मौके पर पहुंची। हेड कांस्टेबल हुकमदान ने क्षतिग्रस्त कार और मोटरसाइकिल को सड़क से हटवाकर यातायात सुचारु कराया। मृतक का शव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखवाया गया है। मामले में दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 09:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / कार–मोटरसाइकिल भिड़ंत में युवक की मौत, भाई गंभीर घायल

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राष्ट्रपति प्रचंड हेलीकाप्टर में भरेंगी ऐतिहासिक उड़ान, राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों में भी पहले भर चुकी उड़ान

जैसलमेर

जैसलमेर में दिन गर्म, रात सुहानी, तापमान में हल्का उतार चढ़ाव

जैसलमेर

तीसरे दिन भी निजी बसों की हड़ताल जारी, रोडवेज बसों में फिर उमड़ी भीड़

जैसलमेर

वायुशक्ति 2026: विशेष यातायात व्यवस्था, निर्धारित मार्ग से ही सकेगा आवागमन

जैसलमेर

देर आयद, दुरुस्त आयद…व्यवस्था का ‘ फॉल्ट ‘ दूर करने की कवायद

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.