राष्ट्रपति प्रचंड हेलीकाप्टर में भरेंगी ऐतिहासिक उड़ान, राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों में भी पहले भर चुकी उड़ान

यह पहला अवसर होगा, जब किसी राष्ट्रपति की जैसलमेर की सीमावर्ती एयरस्पेस में किसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर में सह-पायलट के रूप में उड़ान भरी जा रही हो। वे वायुसेना स्टेशन पहुंचकर अधिकारियों और आकाशवीरों से संवाद करेंगी तथा उनका उत्साहवर्धन करेंगी। शुक्रवार शाम राष्ट्रपति का पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचने का कार्यक्रम निर्धारित है। युद्धाभ्यास के दौरान भारतीय वायुसेना अपनी अत्याधुनिक युद्धक क्षमता, सटीक निशानेबाजी और सामरिक कौशल का प्रदर्शन करेगी। वायुशक्ति-2026 को देखते हुए चांधन से पोकरण तक के क्षेत्र को अस्थायी रूप से नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मु इससे पूर्व भी फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों में उड़ान भर चुकी हैं।