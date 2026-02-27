Vayu Shakti 2026: भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भरेंगी प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। शुक्रवार दोपहर 12 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक। जैसलमेर से पोकरण जाने वाले वाहन शहीद जय सिंह चौराहा, आकल फांटा, देवीकोट, रासला और सांकड़ा होकर निकलेंगे। यही मार्ग वापसी के लिए भी रहेगा। पुलिस की मोबाइल पार्टियां लगातार गश्त पर रहेंगी ताकि आमजन को परेशानी न हो।