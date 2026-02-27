वायुशक्ति-2026: फाइटर हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ में उड़ान भरने वाली मुर्मू पहली राष्ट्रपति, भारत-पाक सीमा पर सह-पायलट बन रचा इतिहास

लगभग 25 मिनट की इस साहसिक उड़ान के दौरान राष्ट्रपति ने पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज और ऐतिहासिक 'शक्ति स्थल' (परमाणु परीक्षण स्थल) का हवाई जायजा लिया। कॉकपिट से मुस्कुराते हुए राष्ट्रपति का 'सैल्यूट' करना आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति और नारी शक्ति के अद्भुत संगम को दर्शा रहा था। इससे पूर्व राष्ट्रपति सुखोई-30 MKI और राफेल जैसे घातक लड़ाकू विमानों में भी उड़ान भर चुकी हैं।