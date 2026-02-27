राजस्थान में NSUI नेता की सरेआम पिटाई, विधायक आवास परिसर में कॉलर पकड़ा और गाली-गलौज कर धक्का-मुक्की की

मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को कहना चाहता हूं कि इस प्रकरण को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के ज्योति नगर पुलिस थाने में दर्ज FIR संख्या 48/2026 पर संज्ञान लेकर आरोपियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित कराएं, ताकि प्रदेश में यह संदेश जाए कि कम से कम विधायक आवास तो राजस्थान में सुरक्षित है, अन्यथा प्रदेश भर से जो लोग अपने-अपने क्षेत्र के विधायकों से मिलने वहां आते हैं, वो खुद को ऐसे स्थान पर भी असुरक्षित महसूस करेंगे जहां प्रदेश भर के चुने हुए विधायक रहते हैं।