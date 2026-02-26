26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में मिला क्रूड ऑयल, 50 टैंकर भरे फिर भी नहीं थमा सैलाब, किसान की 1 बीघा जमीन बर्बाद

Barmer Oil Leak: राजस्थान में बाड़मेर जिले के कवास क्षेत्र के काउखेड़ा गांव में किसान हरजीराम खोथ के खेत में 23 फरवरी से क्रूड ऑयल का रिसाव जारी है। कंपनी केयर्न वेदांता की टीम अब तक 50 से अधिक टैंकर तेल निकाल चुकी है। लेकिन एक बीघा जमीन पूरी तरह बर्बाद हो गई।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Feb 26, 2026

Barmer Oil Leak

Barmer crude oil leak (Photo social media)

Barmer crude oil leak: बाड़मेर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां कवास क्षेत्र के काउखेड़ा गांव में एक किसान के खेत से अचानक भारी मात्रा में क्रूड ऑयल (कच्चा तेल) निकलने लगा।

बता दें कि पिछले तीन दिनों से जारी इस अनियंत्रित रिसाव ने न केवल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बल्कि किसान की मेहनत पर भी पानी फेर दिया है।

कैसे शुरू हुआ रिसाव?

यह घटना 23 फरवरी दोपहर करीब 12 बजे की है। किसान हरजीराम खोथ अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक जमीन के भीतर से काले तेल का फव्वारा फूट पड़ा। देखते ही देखते पूरा इलाका तेल की गंध से भर गया। यह खेत ऐश्वर्या ऑयल फील्ड के वेलपैड नंबर 8 के नजदीक स्थित है, जिसके कारण पाइपलाइन में लीकेज की आशंका जताई जा रही है।

50 टैंकर तेल निकाला गया

घटना की सूचना मिलते ही केयर्न वेदांता कंपनी की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंचीं। तेल के फैलाव को रोकने के लिए आनन-फानन में खेत के चारों ओर करीब 100 मीटर लंबी खाई खोदी गई। अब तक 50 से अधिक टैंकर तेल वैक्यूम पंपों के जरिए निकाला जा चुका है। सुरक्षा के लिहाज से आसपास की पाइपलाइनों की सप्लाई रोक दी गई है। तीन दिन बीत जाने के बाद भी रिसाव के सटीक कारण का पता नहीं चल पाया है।

एक बीघा फसल और जमीन बर्बाद

किसान हरजीराम के लिए यह तेल किसी वरदान के बजाय अभिशाप साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि रिसाव के कारण उनकी एक बीघा जमीन पूरी तरह बर्बाद हो गई है। जमीन में तेल इतना गहरा समा गया है कि भविष्य में वहां खेती करना असंभव लग रहा है। पहले भी ब्लास्ट से नुकसान हुआ था, और अब इस रिसाव ने सब कुछ खत्म कर दिया।

पीड़ित किसान ने कंपनी और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है, ताकि नष्ट हुई फसल और उपजाऊ जमीन की भरपाई की जा सके। फिलहाल, इंजीनियरों की टीम ग्राउंड जीरो पर स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश में जुटी है।

क्या होता है क्रूड ऑयल

आसान भाषा में कहें तो क्रूड ऑयल (Crude Oil) वह 'कच्चा तेल' है, जो जमीन के भीतर से निकाला जाता है। यह प्रकृति में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है, जो लाखों साल पहले जमीन के नीचे दबे पौधों और जीवों के अवशेषों पर अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण बनता है। इसे 'काला सोना' (Black Gold) भी कहा जाता है। क्योंकि आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है।

क्रूड ऑयल की मुख्य विशेषताएं

  • जमीन से निकलते समय यह चिपचिपा, गाढ़ा और गहरे काले या हरे रंग का होता है। इस रूप में इसका सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
  • इसे रिफाइनरी (जैसे बाड़मेर की पचपदरा रिफाइनरी) भेजा जाता है, जहां इसे अलग-अलग तापमान पर उबाला जाता है।
  • रिफाइनिंग की प्रक्रिया के बाद एक ही कच्चे तेल से कई चीजें निकलती हैं।
  • जैसे कि पेट्रोल और डीजल, केरोसिन (मिट्टी का तेल), एलपीजी (रसोई गैस), हवाई जहाज का ईंधन, डामर (सड़क बनाने वाला कोलतार) और प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स का कच्चा माल।

ये भी पढ़ें

Murder: जयपुर में बेटों ने किया बाप का कत्ल, चीखते रहे फिर भी न पसीजा कलेजा, तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, इलाके में सनसनी
जयपुर
Son Murders Father in Jaipur Two Sons Beat Father to Death Over Land Sale in Kishangarh Renwal Village

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 09:33 am

Published on:

26 Feb 2026 09:26 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में मिला क्रूड ऑयल, 50 टैंकर भरे फिर भी नहीं थमा सैलाब, किसान की 1 बीघा जमीन बर्बाद

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के इस शहर में खेत में बन गया क्रूड ऑयल का तालाब, दौड़े इंजीनियर, 50 से ज्यादा टैंकर भरे…

बाड़मेर

राजस्थान में सरकारी शिक्षक ने महिला टीचर को भेजा अश्लील मैसेज, मचा हड़कंप; विभाग ने लिया बड़ा एक्शन

Barmer women teacher case
बाड़मेर

बाड़मेर को नहीं बनने देंगे ‘उड़ता पंजाब’, युवाओं ने ली नशा मुक्ति की शपथ

समाचार

बाड़मेर में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, तीन माह पूर्व हुई थी शादी

बाड़मेर

Heart Attack: कमाऊ हाथ थमने से बिखर गया परिवार का सहारा, दिल का दौरा पड़ने से घर के मुखिया की मौत, बिलख उठा परिवार

Balotra Okatiya Bera Village Mourns as Prem Bharti Dies of Sudden Heart Attack
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.