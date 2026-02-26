राजस्थान के इस शहर में खेत में बन गया Crude Oil का तालाब, दौड़े इंजीनियर, 50 से ज्यादा टैंकर भरे…

हालात की गंभीरता को देखते हुए कंपनी ने करीब 100 मीटर लंबी खाई खोदकर तेल को रोकने की कोशिश की है। अब तक 50 से ज्यादा वैक्यूम टैंकरों के जरिए तेल निकाला जा चुका है, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी रिसाव पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। एहतियात के तौर पर क्षेत्र की पाइपलाइनों से तेल सप्लाई और उत्पादन को रोक दिया गया है। फिलहाल इंजीनियर यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रिसाव पाइपलाइन में लीकेज की वजह से है या जमीन के भीतर किसी तकनीकी दबाव के कारण।