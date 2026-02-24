बाड़मेर को नहीं बनने देंगे ‘उड़ता पंजाब’, युवाओं ने ली नशा मुक्ति की शपथ

प्राचार्य किशना राम सेंवर ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए कहा कि नशे की लत न केवल व्यक्ति के शरीर को नष्ट करती है, बल्कि पूरे परिवार को संकट में डाल देती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एक स्वस्थ और सुशील युवक बुरी संगत के कारण नशे के चंगुल में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठा। प्राचार्य ने कहा यदि कोई आपको नशा करने के लिए प्रेरित करे, तो उसे तुरंत ना कहें। आपके सपने तभी पूरे होंगे जब आप नशे से दूर रहेंगे। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य युवा पीढ़ी के नशे से दूर रहने पर ही संभव है।