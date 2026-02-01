24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : टीनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 102 बच्चे

लाम्बापीपल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन जमींदोज करने के करीब 3 माह से बरामदे व टीनशेड के नीचे बैठकर छात्र-छात्राओं को अध्ययन करना पड़ रहा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Feb 24, 2026

Bundi : टीनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 102 बच्चे

तालेड़ा. लाम्बापीपल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जमींदोज होने के बाद छात्र-छात्राएं खुले में पढ़ाई करते हुए।

तालेड़ा. लाम्बापीपल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन जमींदोज करने के करीब 3 माह से बरामदे व टीनशेड के नीचे बैठकर छात्र-छात्राओं को अध्ययन करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा भवन का निर्माण नहीं करवाने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रवाहित हो रही है। संस्था प्रधान ने बताया कि करीब 3 माह पहले विद्यालय भवन को जमींदोज करने के बाद उसका वापस निर्माण नहीं हुआ हैं।

विद्यालय में छात्र छात्राओं का नामांकन 102 का है। विद्यालय में संस्था प्रधान समेत सात अध्यापक कार्यरत है। विद्यालय का भवन नहीं होने से नामांकन में भी प्रभवित हो रहा है। भवन जमींदोज करने के बाद उसका मलबा भी नहीं हटाया गया है। भवन का निर्माण होने तक छात्र-छात्राओं को पर्याप्त पढ़ाई योग्य भवन नहीं मिलने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

राजमार्ग के समीप है विद्यालय
लाम्बापीपल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के भवन के अभाव में छात्र-छात्राएं खुले में बैठने से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के समीप होने से वाहनों की आवाजाही अधिक रहने से शोर शराबे से पढ़ाई भी प्रभावित रहती है। विद्यालय भवन की बजट मंजूरी के बाद निर्माण हो पाएगा, जब तक विद्यार्थीयो की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय का भवन जर्जर होने से 3 माह पहले जमींदोज कर दिया गया है। कक्षा एक से आठवीं तक के छात्र छात्राएं जब से टीनशेड व बरामदे में बैठकर अध्ययन करते हैं। यह विद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ है। महावीर प्रसाद, संस्था प्रधान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लंबा पीपल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 07:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : टीनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 102 बच्चे

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपरकण तक सुरक्षित नहीं, जिम्मेदार भी नहीं दे रहे ध्यान

Bundi : एक कमरे में संचालित पशु चिकित्सालय, उसका भी दरवाजा टूटा
बूंदी

Bundi : यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है, विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे- बिरला

यह भूमि आस्था और विश्वास की धरती है, विकास के लिए कार्य जारी रहेंगे- बिरला
बूंदी

Bundi : रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, रोप-वे से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा – बिरला

Bundi : रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, रोप-वे से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा - बिरला
बूंदी

Good News : राजस्थान के इस प्राचीन मंदिर पर बनेगा रोप-वे, बुजुर्गों-महिलाओं-दिव्यांगों को मिलेगी बड़ी राहत

बूंदी

बूंदी में विकास की बड़ी सौगात, 62 करोड़ की सड़कें, बीजासन मंदिर में 18 करोड़ का रोप-वे समेत 103 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू

Bundi Good News
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.