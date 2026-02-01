Bundi : टीनशेड के नीचे पढ़ाई कर रहे 102 बच्चे

तालेड़ा. लाम्बापीपल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन जमींदोज करने के करीब 3 माह से बरामदे व टीनशेड के नीचे बैठकर छात्र-छात्राओं को अध्ययन करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा भवन का निर्माण नहीं करवाने से छात्र-छात्राओं की पढ़ाई प्रवाहित हो रही है। संस्था प्रधान ने बताया कि करीब 3 माह पहले विद्यालय भवन को जमींदोज करने के बाद उसका वापस निर्माण नहीं हुआ हैं।