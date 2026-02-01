Bundi : एक कमरे में संचालित पशु चिकित्सालय, उसका भी दरवाजा टूटा

यहां पर नियुक्त पशुधन निरीक्षक व अस्पताल प्रभारी कुलदीप मीणा ने बताया कि अस्पताल के लिए भूमि आवंटन के लिए पस्ताव भिजवा रखे है, लेकिन वर्तमान भवन मूल रूप से पंचायत के अधीन होने से उसमें विभाग मरम्मत कार्य भी नहीं करवा पा रहा है। ग्रामीण मोडूलाल, बुद्धि प्रकाश, अनिल कुमार, परमानंद आदि ने प्रशासन से अस्पताल के भवन के लिए बजट आवंटन कर व वर्तमान भवन की मरम्मत करवाने की मांग की है।