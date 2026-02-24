Bundi : रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, रोप-वे से श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा – बिरला

इंद्रगढ़. बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इंद्रगढ़ स्थित प्राचीन मां बीजासन मंदिर में 18 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाले रोप-वे तथा 62 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित बांसी-देई-खजूरी-करवर-इंद्रगढ़ सडक़ सहित कुल 103 करोड़ रूपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया।बिरला ने कहा कि सदियों से आस्था का केंद्र रहा माँ बीजासन मंदिर हाड़ौती ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश और देश के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का प्रमुख धाम है। रोप-वे बनने से बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग श्रद्धालुओं को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिन्हें अब तक कठिन चढ़ाई के कारण परेशानी होती थी। उन्होंने कहा कि अभयारण्य क्षेत्र में होने के कारण विकास कार्यों में पर्यावरण संतुलन का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि रोप-वे से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय व्यापार और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और इंद्रगढ़ भी इस मानचित्र में महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। सभा को पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा,पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल व भाजपा रामेश्वर मीणा सहित अन्य वक्ताओं ने सम्बोधित किया।