बूंदी: टायर फटने से कार डिवाइडर पर चढ़कर पलटी, पत्नी और पुत्र की मौत, एक चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

कार में नवीन (39), पत्नी माधुरी (38) , दोनों पुत्र आठ वर्षीय कृशांश व तीन वर्षीय वियांश सवार थे। गुरुग्राम से 12 किमी पहले सोहना के पास कार का टायर फटने से कार डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। दुर्घटना में चारों घायल हो गए। चारों घायलों को गुड़गांव के एक चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां माधुरी व छोटे पुत्र वियांश की मौत हो गई। नवीन की हालत गंभीर होने से आईसीयू में भर्ती है। बड़े पुत्र के भी चोटें आई है। हादसे की सूचना मिलते ही नैनवां से परिजन गुड़गांव पहुंचे।