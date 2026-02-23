Barmer News: बोर्ड परीक्षा केंद्र से छात्र का अपहरण, बेरहमी से मारपीट कर सड़क किनारे फेंका

फोटो-वीडियो का स्क्रीनशॉट
बाड़मेर। चौहटन उपखंड के बीजराड़ थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्र के अपहरण और बेरहमी से मारपीट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। घटना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जैसार स्थित बोर्ड परीक्षा केंद्र की है।
जानकारी के अनुसार, नियमित छात्र प्रकाश सुबह करीब आठ बजे परीक्षा देने केंद्र पर पहुंचा था। परीक्षा शुरू होने के पांच मिनट बाद ही आधा दर्जन बदमाश बेखौफ होकर विद्यालय परिसर में घुस आए और परीक्षा हॉल के बरामदे से छात्र को जबरन उठाकर ले गए।
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के समय केंद्राधीक्षक समेत कई शिक्षक और वीक्षक मौजूद थे, लेकिन बदमाश छात्र को लेकर फरार हो गए।
बताया जा रहा है कि आरोपी छात्र को किसी सुनसान स्थान पर ले गए, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और लहूलुहान हालत में सड़क किनारे फेंककर फरार हो गए। घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग छात्र को जबरन ले जाते दिखाई दे रहे हैं।
घटना की सूचना मिलते ही बीजराड़ पुलिस मौके पर पहुंची। गंभीर घायल छात्र को परिजनों और ग्रामीणों ने चौहटन अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बाड़मेर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
