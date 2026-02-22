Voter List 2026: बाड़मेर और बालोतरा की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित, 19.69 लाख हुए कुल वोटर; लिस्ट में ऐसे चेक करें अपना नाम

इस दौरान जिले में 21,387 फॉर्म-6/6ए, 2,682 फॉर्म-7 तथा फॉर्म-8 प्राप्त हुए। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की ओर से प्राप्त आवेदनों की सूची फॉर्म-9, 10, 11, 11ए एवं 11बी में तैयार कर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस प्रदर्शित की गई। साथ ही इन सूचियों को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से साझा करने के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया।