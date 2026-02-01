गंदगी का आलम… कचरे के ढेर, सड़कों पर पसरा पानी

शिवनगर सहित पूरे शहर के ऐसे ही हालात
बाड़मेर शहर में लम्बे समय से समस्याओं का अंबार है। इसको लेकर पत्रिका ने बातचीत की तो लोगों ने अपनी पीड़ा बताई
मुख्य सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे , जमा रेत के कारण वाहन रपटते हैं, जिससे चालक व सवार चोटिल होते हैं ।कोई सुनवाई नहीं हो रही।
पंकज पूनिया
सीवरेज कार्य के दौरान तोड़ी गई नालियों का पुनर्निर्माण नहीं किया, जिससे गंदा पानी सड़कों पर जमा होता है। कीचड़, गदंगी पर आवागमन में हर दिन परेशानी उठाते हैं। कहीं कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।
श्याम भादू
मुख्य मार्ग की रोडलाइट महीनों से बंद है। अन्य स्थानों पर भी प्रकाश व्यवस्था नहीं है, जिससे रात में हादसों का खतरा बना रहता है।
कमलसिंहदेवड़ा
