राजस्थान: दूल्हे के सेहरा बांधने से पहले ही बिछ गई लाश, उधर डोली उठने से पहले मचा कोहराम, शादी वाले घर में सन्नाटा

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश आर्य ने बताया कि तुबड़ी गांव में एक भूखंड को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा है। गुरुवार को एक पक्ष का एक युवक के साथ दूसरे पक्ष के लोगों की कहासुनी हुई और कुछ ही देर में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा बढ़ गया, जिसके बाद पत्थर व लाठियां चली। घटना की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर फिलहाल शांति है। पुलिस की ओर से क्षेत्र में गश्त भी बढ़ाई गई है।