19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Motivational: इकलौती बेटी बनी पायलट, खुशी से झूम उठे पिता, अमेरिका से ट्रेनिंग करके बालोतरा लौटी तो ऐसे किया स्वागत

Real Life Inspirational Story: बालोतरा शहर मूल निवासी एक युवती के अमेरिका में पायलट प्रशिक्षण लेकर घर लौटने पर परिवार ,नगरवासियों ने गाजे-बाजे से स्वागत किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Feb 19, 2026

Ayesha pnawar

आयशा पंवार की फोटो: पत्रिका

Ayesha Panwar Became Pilot: छोटे शहर से बड़े सपने देखने वाली आयशा पंवार ने वह कर दिखाया, जिस पर आज पूरा परिवार और शहर गर्व महसूस कर रहा है। अमेरिका से पायलट प्रशिक्षण पूरा कर जब आयशा अपने पैतृक शहर बालोतरा लौटीं, तो उनका स्वागत ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ किया गया।

गुजरात में कपड़े का व्यवसाय करते हैं पिता

आयशा के पिता जेठाराम पंवार पिछले कई वर्षों से सूरत, गुजरात में कपड़े का व्यवसाय करते हैं। इकलौती बेटी की इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। आयशा ने अमेरिका में पेशेवर पायलट प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने बचपन के सपने को साकार किया।

माला पहनाकर किया स्वागत

घर पहुंचने पर दादा नारायण पंवार सहित परिवारजनों, समाज के लोगों और नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष महेश चौहान, ओबीसी जिला महामंत्री लक्ष्मण पंवार और सूजाराम सुंदेशा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने आयशा को फूल-मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाई और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

बचपन से था पायलट बनने का सपना

आयशा ने कहा कि पायलट बनने का सपना उन्होंने बचपन से देखा था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार के सहयोग को दिया। आयशा का कहना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 2 महिला लेक्चरर सस्पेंड, बोर्ड परीक्षा के बीच की थी हाई-वोल्टेज ड्रामा, पूरा स्टॉफ बदला
सीकर
Rajasthan Two Women Lecturers Suspended in Sikar After High-Voltage Drama During Board Exam Staff Replaced

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 10:33 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Motivational: इकलौती बेटी बनी पायलट, खुशी से झूम उठे पिता, अमेरिका से ट्रेनिंग करके बालोतरा लौटी तो ऐसे किया स्वागत

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बाड़मेर और सिवाना में सरेआम फायरिंग, जान बचाने को दुकान में घुसा व्यापारी, दहशत में पूरा जिला; पुलिस ने की नाकाबंदी

Firing in Barmer and Siwana
बाड़मेर

Rajasthan: इस नए जिले की 27 ग्राम पंचायतों में विकास की झड़ी, 85 गांवों में 5732 कार्यों पर खर्च होंगे 161.66 करोड़

development work
बाड़मेर

बाड़मेर डिपो को मिलेंगी 13 नई बसें, टेंडर जारी; अब इन बड़े शहरों के लिए मिलेगी सीधी AC स्लीपर सेवा, देखें पूरी लिस्ट

Barmer Depot AC Sleeper Bus
बाड़मेर

ये कैसी जिंदगी: 3 दिन की उम्र से सह रहा बेइंतहा दर्द, हवा लगते ही शरीर से बहने लगता है लहू-मवाद, कभी अंगुली गिर गई कभी अंगूठा

Epidermolysis Bullosa case India
बाड़मेर

राजस्थान में यहां पंचायत चुनाव से पहले बड़ा विवाद, दूसरी पंचायत में 171 वोटर्स के नाम जोड़ने पर भड़के ग्रामीण

voter list controversy
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.