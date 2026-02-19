Motivational: इकलौती बेटी बनी पायलट, खुशी से झूम उठे पिता, अमेरिका से ट्रेनिंग करके बालोतरा लौटी तो ऐसे किया स्वागत

आयशा ने कहा कि पायलट बनने का सपना उन्होंने बचपन से देखा था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने लगातार मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और परिवार के सहयोग को दिया। आयशा का कहना है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती।