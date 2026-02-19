बाड़मेर और सिवाना में सरेआम फायरिंग, जान बचाने को दुकान में घुसा व्यापारी, दहशत में पूरा जिला; पुलिस ने की नाकाबंदी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस वृत्ताधिकारी रमेशकुमार शर्मा और रीको थानाधिकारी भंवरलाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना भी यहां पहुंच गए और अन्य थानों से भी जाब्ता मौके पर बुलवाया गया।

पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना कर पीड़ित से जानकारी ली। इसके साथ शहर और जिलेभर में नाकाबंदी करवाई है। अलग-अलग टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।