भिवाड़ी ब्लास्ट: खाकी पर गहराया दाग! आरोपी का सगा भाई ही था ‘स्पेशल टीम’ का बॉस, 7 मौतों के बाद विभाग में हड़कंप; DST भंग

बंदापुर औद्योगिक क्षेत्र में हुए विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फैक्ट्री का टीनशेड करीब आधा किलोमीटर दूर जा गिरा। बारूद के गोले आसपास गिरे, जिससे एक गत्ता इकाई और एक एल्युमिनियम फैक्टरी प्रभावित हुई। घटना के समय परिसर में लगभग तीन दर्जन श्रमिक मौजूद थे। आग भड़कने के बाद सभी बाहर निकल आए, जिससे बड़ा जनहानि टल गई। बावजूद इसके, उस समय कोई कठोर प्रशासनिक कदम नहीं उठाया गया।