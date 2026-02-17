Bhiwadi Factory Fire: ‘मेरा भाई कंकाल में तब्दील…’, फैक्ट्री में भीषण आग, UP-बिहार और राजस्थान के इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

7 Workers Killed In Bhiwadi Factory Fire: अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयावह हादसे के बाद पत्रिका टीम मौके पर पहुंची। हालत देखकर दिल कांप उठा। मन रोने लगा। रेस्क्यू टीम ने सात मृतक श्रमिकों को पोस्टमार्टम के लिए टपूकड़ा मोर्चरी में रखवाया और चार घायलों को इलाज के लिए दिल्ली रेफर किया। घटना इतनी दर्दनाक और विकराल थी कि देखने वालों की आंखों से आंसू निकलने लगे। फैक्ट्री परिसर के जिस हॉल में आग लगी, उसमें चारों तरफ जो मंजर था, उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। ज्वलनशील पदार्थ होने के बाद धुंआ, धमाके और आग ने सात श्रमिकों को जिंदा जला दिया। सिस्टम की लापरवाही ने सात परिवारों को बेसहारा कर दिया। फैक्ट्री परिसर में चारों तरफ खाक थी, जिसमें निर्माण सामग्री के साथ सात जिंदा मजदूरों के शरीर के अंग भी जले थे।