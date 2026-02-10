जल वायु प्रदूषण नियंत्रण हजार्ड केमिकल की निगरानी का तंत्र, एक साल में सिर्फ कागजी कार्रवाई

छह महीने दूषित हवा, इसे स्वच्छ करना जरूरी

भिवाड़ी को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनकेप) में शामिल करने के लिए विशेषज्ञों से राय ली गई है। इसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 को कम करने सभी विभागों को पर्यावरण मंत्रालय बजट देता है। इसको लेकर दो बार सीपीसीबी की बैठक हो चुकी है। इसके शामिल होने पर भिवाड़ी की हवा में सुधार होगा। बीडा में एक बैठक हुई जिसमें विंटर एक्शन प्लान को लेकर भी चर्चा हुई। इसके लिए सेंटर फॉर साइंस एंड इनवायरमेंट (सीएसई) के विशेषज्ञों को भिवाड़ी की स्थिति के बारे में बताया गया। एनसीआर में आने की वजह से भिवाड़ी का वायु गुणवत्ता सूचकांक छह महीने खराब रहता है। ग्रेप की पाबंदी लागू होने से उद्योगों को बंद करना पड़ता है। सरकारी कार्यालयों को धूल-मिट्टी नियंत्रण एवं पानी छिडक़ाव के लिए जूझना पड़ता है। अगर यहां की हवा को स्वच्छ रखा जाए तो उद्योगों को बंद नहीं करना पड़ेगा। उद्योग क्षेत्र में छह महीने एक्यूआई बेहद खराब स्थिति में रहता है। हवा सांस लेने लायक नहीं होती। इस तरह की हवा में सांस लेने से आमजन की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। स्मॉग टावर लगने से हवा स्वच्छ होगी जिससे आमजन की जिंदगी बेहतर हो सकेगी। हवा खराब होने पर बच्चे और बुजुर्गों को त्वचा रोग के साथ एलर्जी, फेफड़ों संबंधी परेशानी हो जाती है। इस तरह स्मॉग टावर से प्रदूषित हवा की समस्या दूर हो सकेगी। हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए निर्माण कार्य रोक दिए जाते हैं जिससे प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है। हवा स्वच्छ रहने पर निर्माण कार्य सतत् चलते रहेंगे।