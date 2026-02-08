स्मार्ट शहर के लिए सभी 16 शहरों की डीपीआर एक साथ होगी तैयार

भिवाड़ी. औद्योगिक नगरी को स्मार्ट शहर बनाने की प्रक्रिया धीरे-धीरे आगे बढऩे लगी है। रुडिसको में बैठक हुई थी, जिसमें डीपीआर तैयार कराने का निर्णय लिया है। सभी 16 शहरों की डीपीआर का टेंडर एक साथ होगा। शहर में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी रुडिसको को दे दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष के बजट में प्रदेश सरकार ने केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के 16 शहरों को विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपए का कोष देने की घोषणा की थी। उक्त बजट से आगामी तीन वर्ष में 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाना है, इसमें भिवाड़ी को भी शामिल किया गया था। औद्योगिक शहर को स्मार्ट नगरी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने अच्छी घोषणा की थी। गत वर्ष 19 फरवरी को बजट पेश हुआ था। बजट पेश होने के 11 महीने बाद उक्त घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए भिवाड़ी में प्रक्रिया शुरू हुई है। गत महीने स्थानीय स्तर पर तैयारी करने के बाद रुडिसकों के साथ बैठक हुई। बैठक में स्मार्ट सिटी के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर रुडिसको को दी गई। बजट घोषणा के तहत विकास कार्य कराए जाने के लिए अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कराई जाएगी। डीपीआर तैयार करने वाली एजेंसी को नगर परिषद के अधिकारी सहयोग करेंगे।