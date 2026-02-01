मिट्टी का अवैध खनन, काली खोली में माफिया ने खोदी सैकड़ों फीट गहरी खाई

एक दूसरे पर टाल रहे विभाग

नियमानुसार कृषि भूमि पर काश्तकार को चार फीट तक मिट्टी खुदाई को लेकर किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं होती। इससे अधिक मिट्टी का खुदाई करने के लिए खनन विभाग से अनुमति लेनी होती है। सिवायचक भूमि पर मिट्टी की खुदाई रोकने की जिम्मेदारी तहसीलदार और एसडीएम की होती है। काली खोली में जानकारी के अनुसार बीडा और नगर परिषद की भूमि है। सैकड़ों फीट मिट्टी की खुदाई चल रही है। बिना पंजीयन के डंपर मिट्टी लेकर सडक़ों पर दौड़ते हैं। काली खोली में वन विभाग की भी कई चौकियां स्थापित हैं। पुलिस की गश्त भी चलती है। तेज रफ्तार बिना पंजीयन डंपर सडक़ों पर दौड़ते हैं। इस तरह कई विभाग होने के बाद बावजूद मिट्टी के अवैध खनन का खेल जोरशोर से खुलेआम चल रहा है। खुले में चलने के बावजूद संबंधित विभाग शांति से बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। कई विभागीय अधिकारी ऐसे भी है, जिन्हें मिट्टी का अवैध खनन करने वालों के नाम और घर का भी पता मालूम हैं, इसके बावजूद कोई रोकने को तैयार नहीं है।