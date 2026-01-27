काली खोली में 90ए करने के बाद किया निरस्तीकरण

भिवाड़ी. बीडा में गत वर्ष भूरूपांतरण की दर्जनों फाइल दबाने और जानकारी नहीं देने पर पत्रिका ने पांचवे दिन छानबीन की। 90ए कराने वाले जानकारों से बातचीत की जिसमें निकलकर सामने आया कि माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए गलत 90ए भी कर दी गईं, जिसे बाद में निरस्त करना पड़ा। ऐसा ही मामला काली खोली में सामने आया, जिसमें बीडा ने 90ए की और बाद में निरस्त कर दी। बीडा की इस कारगुजारी का फायदा उन लोगों को उठाना पड़ा, जिन्होंने वहां 90ए होने के बाद भूमि की किस्म में परिवर्तन समझकर, उक्त भूमि को विकसित भूमि मान लिया और आवेदक से भूखंड खरीद लिए। आमजन ने विकसित भूमि होने की वजह से महंगे दामों में जमीन खरीदी, बीडा ने 90ए को निरस्त कर दिया, अब ऐसे लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उनकी जीवनभर की पूंजी भूखंड खरीदने में चली गई। बीडा की एक गलती का खामियाजा कई जनों को उठाना पड़ रहा है। बीडा की वजह से फंसे हुए लोगों को हर्जाना कौन देगा। विकास की योजना बनाने वाले विभागों को सोच विचारकर फैसला लेना चाहिए, जिससे कि आमजन का अहित नहीं हो।