युद्ध का उद्योग पर असर, फैक्टरी में बंद हुआ उत्पादन, लागत भी बढ़ेगी

भिवाड़ी. पश्चिम एशिया में संघर्ष का असर कई स्तर पर देखने को मिल रहा है।

व्यावसायिक एलपीजी का वितरण पूरी तरह से बंद है। घरेलू एलपीजी की पहले की तरह सामान्य आपूर्ति हो रही है। फैक्टरी में एलपीजी नहीं मिलने से उत्पादन बंद हो चुका है। पीएनजी की आपूर्ति भी छह महीने में औसत उपभोग का 80 प्रतिशत दी जाएगी। एनसीआर इंडेन के एमडी राजेश अग्रवाल ने बताया कि घरेलू क्षेत्र में 25 दिन बाद बुकिंग का नियम होने की वजह से उपभोक्ता पेनिक स्थिति में है, इसलिए पहले की अपेक्षा बुकिंग अधिक आ रही है। भिवाड़ी में प्रतिदिन 1500 सिलेंडर घरेलू खपत है। अभी भी उतनी ही आपूर्ति है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को पेनिक होने की जरूरत नहीं है। घरेलू गैस की नियमित आपूर्ति है, घबराएं नहीं। सिलेंडर खत्म होने पर या कुछ दिन पूर्व ही बुकिंग कराएं। जिनके पास एक सिलेंडर है वह 2200 रुपए में दूसरा सिलेंडर जारी करा ले। उद्यमी अंकित जैन ने बताया कि 20 फीसदी पीएनजी की कम आपूर्ति होने पर इतना ही उत्पादन कम हो जाएगा। उत्पादन कम होने पर ऑर्डर कम लेंगे, जिससे बाजार में हमारे उपभोक्ताओं से रिश्ते खराब होंगे। कर्मचारियों की संख्या कम नहीं की जा सकती, उन्हें उतना ही वेतन देना पड़ेगा क्योंकि बाद में कर्मचारी नहीं मिलते। इस तरह उत्पादन कम होगा और हमारी लागत बढ़ जाएगी।