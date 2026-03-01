बाबा मोहनराम कॉरिडोर, तीन स्त्रोत से बजट मिलने का इंतजार

भिवाड़ी. काली खोली धाम में बाबा मोहनराम कॉरिडोर की डीपीआर तैयार होने के बाद बजट आवंटन का इंतजार किया जा रहा है। बीडा ने 85 करोड़ की डीपीआर तैयार की, फंड आवंटन के लिए प्रस्ताव पर्यटन विभाग को गत वर्ष 25 अक्टूबर को भेज दिया। करीब साढ़े चार महीने बीतने के बाद भी स्वीकृति नहीं मिली है। दूसरी तरफ उक्त प्रोजेक्ट को लेकर नगर परिषद ने भी स्मार्ट सिटी को प्रस्ताव भेजा है। पूर्व में बीडा ने डीपीआर तैयार कराने के बाद नगर परिषद को प्रस्ताव भेजा था। नगर परिषद ने कलक्टर के जरिए प्रस्ताव स्मार्ट सिटी को भेजा है। इस प्रस्ताव के तहत कॉरिडोर के लिए बजट क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी फंड से लिया जाएगा। आयुक्त मुकेश चौधरी ने बताया कि बाबा मोहनराम कॉरिडोर का काम भी स्मार्ट सिटी में होगा। कलक्टर के जरिए प्रस्ताव जयपुर स्मार्ट सिटी को भेजा जा चुका है। स्मार्ट सिटी ने डीपीआर के लिए टेंडर कर दिए हैं। कंसल्टेंट डीपीआर तैयार करेंगे। स्मार्ट सिटी की ओर से विस्तृत डीपीआर तैयार की जाएगी। प्रदेश सरकार ने बजट में केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर प्रदेश के 16 शहरों को विकसित करने के लिए 900 करोड़ रुपए का कोष देने की घोषणा की थी। उक्त कोष से आगामी तीन वर्ष में क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी तैयार होनी है। क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी में भिवाड़ी को भी शामिल किया गया था। इसके साथ ही एनसीआरपीबी को भी प्रस्ताव भेजने की तैयारी की गई थी।