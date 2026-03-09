नगर परिषद के सामने मंशा चौक से इजी डे तक बनेगी मॉडल रोड

करोड़ों खर्च फिर भी फुटपाथ ग्रीन एरिया में उपले

शहर में विकास कार्यों में बीते कुछ वर्षों में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। संबंधित विभाग और अधिकारियों ने विकास कार्य कराने में तत्परता दिखाई है लेकिन बाद में विकास स्थल पर क्या हो रहा है, इसकी देखरेख और सारसंभाल उतनी जिम्मेदारी से नहीं की जाती, जितनी की जरूरत है। मॉडल रोड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। कई जगह मॉडल रोड बनेंगे। बीडा ने पूर्व में यूआईटी सेक्टर में भी कई सडक़ का निर्माण और सौंदर्यीकरण कराया है। यूआईटी सेक्टर पांच से सात और नौ को जाने वाली मुख्य सडक़ पर ग्रीन एरिया और फुटपाथ पर पालतू गाय-भैंस बांधे जाते हैं। सार्वजनिक स्थल पर पशुओं का मल और उपले बनाए जाते हैं। इसे रोकने के लिए बीडा ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसी तरह यूआईटी सेक्टर दो में जगन्नाथ मंदिर से आगे सडक़ फुटपाथ पर ही उपले रखे हुए हैं। इस तरह कई जगह बीडा ने विकास कार्यों में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं लेकिन वहां की स्थिति बहुत ही खराब है, ऐसी स्थिति देखकर लगता है कि एक तरफ मॉडल रोड तैयार की जा रही हैं वहीं सडक़ और फुटपाथ पर उपले बनाने से रोकने का इंतजाम नहीं किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में शहर की छवि कैसे सुधरेगी।