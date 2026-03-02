Rajasthan Holi 2026: राजस्थान के इस गांव में होली पर छोड़ना पड़ता है गांव, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा आज भी कायम

भिवाड़ी के बुजुर्गों की मानें तो सैकड़ों साल पहले दो गांव के बीच लड़ाई हो गई, जिसमें नरसंहार हुआ। दूसरा गांव खाली हो गया। उस गांव का पाप भिवाड़ी के ग्रामीणों को लगा, जिससे ग्रामीणों को रोग हो गए। विद्वानों ने बताया कि पीडि़त गांव के लोगों को दोबारा लाकर बसाओ। तब उस गांव की सिर्फ एक महिला बची थी, जिसके गर्भ में बच्चा था, उसे लाकर बसाया गया। वह गांव पूर्व दिशा में था। तो ऐसा माना जाता है कि उस नरसंहार में मारे गए ग्रामीणों के प्रति शोक प्रकट करने, क्षमा याचना और श्रद्धांजलि देने के लिए ग्रामीण गांव से बाहर निकलते हैं।