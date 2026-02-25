25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

औद्योगिक भूखंड में मिलीभगत से उगाई जा रही फसल, रीको अधिकारियों की लापरवाही उजागर

भिवाड़ी. रीको के औद्योगिक क्षेत्र में बोई गई फसल पककर तैयार हो चुकी है। औद्योगिक भूखंड में गेहूं और सरसों की फसल स्थानीय जनों ने बोई थी, अब इनके पकने की तैयारी है। रीको क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में ऐसे स्थल हैं जहां कई बीघा में स्थानीय जनों ने फसल उगाकर तैयार की है। [&hellip;]

3 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Feb 25, 2026

जिम्मेदार अधिकारी नहीं करते कार्रवाई , निवेशक होते हैं प्रभावित

भिवाड़ी. रीको के औद्योगिक क्षेत्र में बोई गई फसल पककर तैयार हो चुकी है। औद्योगिक भूखंड में गेहूं और सरसों की फसल स्थानीय जनों ने बोई थी, अब इनके पकने की तैयारी है। रीको क्षेत्र में दर्जनों की संख्या में ऐसे स्थल हैं जहां कई बीघा में स्थानीय जनों ने फसल उगाकर तैयार की है। रीको के भूखंड में फसल बोने का यह सिलसिला निरंतर चल रहा है लेकिन स्थानीय अधिकारियों की लापरवाही से इस पर रोक नहीं लग रही है। रीको अधिकारी कार्रवाई करने से बचते हैं, जिसकी वजह से रीको भूमि का दुरुपयोग हो रहा है। रीको ने भूखंड की चारदीवारी कराने में करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया है कि जिससे कि कब्जे नहीं हो, इसके बावजूद यहां फसल बोई जा रही है। इस मिलीभगत की फसल में किसकी हिस्सेदारी है, इससे पर्दा उठना जरूरी हो गया है। इस संबंध में रीको अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मैसेज का भी जबाव नहीं दिया।

एक जगह कार्रवाई कर लौटे
रीको यूनिट द्वितीय ने पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित पार्क में बोई गई फसल को नष्ट किया था। रीको अधिकारियों की गुपचुप कार्रवाई पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। रीको अधिकारियों की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ गई है। पथरेड़ी में अब्दुल्ला मार्केट के सामने स्थित पार्क में बोई गई फसल को रीको अधिकारियों ने नष्ट कर दिया लेकिन वहां पास में ही स्थित रीको के दर्जनों भूखंड में फसल लहलहा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह एक जगह कार्रवाई और दर्जनों पर मेहरबानी से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी एक कार्रवाई से रीको अधिकारी खानापूर्ति करना चाहते हैं। मुख्यालय से आए नोटिस का जबाव देने के लिए कार्रवाई की गई है। मुख्यालय के अधिकारियों को भी अंधेरे में रखे जाने की कोशिश की जा रही है। चौपानकी, पथरेड़ी, बंदापुर, खुशखेड़ा, सलारपुर, कारोली सभी जगह रीको की जमीनों में फसल लहलहा रही हैं फिर एक जगह कार्रवाई कर रीको अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं। साथ ही गुपचुप कार्रवाई से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की, उसमें भी किसी को खबर नहीं दी।

थाने के पीछे से क्यों लौट
पथरेड़ी पार्क में फसल नष्ट करने के बाद रीको अधिकारी चौपानकी थाने के पीछे स्थित भूखंड पर पहुंचे। यह भूखंड कई बीघा में है। यह रीको का सर्विस एरिया है, जिसमें अब फ्लैटेड फैक्ट्री प्रस्तावित है, फिलहाल उक्त भूखंड पर गेहूं और सरसों की फसल लहलहा रही है। यहां भी मामूली फसल को नष्ट किया गया है। एक तरफ पथरेड़ी स्थित पार्क की पूरी फसल नष्ट कर दी, दूसरी तरफ चौपानकी थाने के पीछे स्थित जमीन पर बोई गई फसल को सिर्फ थोड़ी जगह (कुछ मीटर) में नष्ट किया। इस तरह एक दिन में एक जैसे दो मामलों में रीको की कार्रवाई के अलग-अलग तरीके से सवाल खड़े होते हैं। रीको के जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी पर भी सवाल खड़े होते हैं। अधीनस्थ किस तरह की कार्रवाई करने के बाद क्या फीडबैक भेज रहे हैं। इसकी भी अन्य तरीके से निगरानी की जानी चाहिए।

सडक़ों पर पार्किंग, गोदाम, कचरा पर मौन क्यों
सिर्फ एक जगह फसल को नष्ट करने में रीको यूनिट द्वितीय ने तत्परता दिखाई। खुशखेड़ा, कारौली, टपूकड़ा, पथरेड़ी, बंदापुर, चौपानकी में दर्जनों स्थानों पर सडक़ पर पार्किंग बनाई गई है। पार्किंग के लिए सडक़ पर पक्के निर्माण किए गए हैं। रास्तों को बंद कर दिया गया है। सडक़ पर ही फैक्यिों के कच्चे और तैयार माल पड़े हुए हैं, जिससे गोदाम की तरफ उपयोग किया जाता है। सडक़ पर जगह-जगह कचरे के ढेर लगे हैं, जिनमें आग लगने से धुंआ उठता है। दूर से बदबू आती है। इसी तरह सडक़ पर कड़वी रखकर और उपले बनाकर रखे हुए हैं, जिससे उद्योग क्षेत्र की छबि ही धूमिल हो जाती है, इन समस्याओं पर रीको अधिकारी कार्रवाई करने से बचते नजर आते हैं। सडक़ के दोनों तरफ हरियाली के लिए छोड़ी गई जमीन पर भी पक्के निर्माण कर लिए गए हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में फसल उगाने से निवेश का माहौल प्रभावित होता है। फसल कृषि भूमि पर बोनी चाहिए। कई बार फसल होने की वजह से निवेशक को फैक्ट्री प्लांट लगाने में परेशानी आती है, उसके प्रोजेक्ट में देरी हो जाती है।
प्रदीप पटेल, अध्यक्ष, केकेआईए

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Feb 2026 05:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / औद्योगिक भूखंड में मिलीभगत से उगाई जा रही फसल, रीको अधिकारियों की लापरवाही उजागर

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

औद्योगिक उत्पादों के भ्रामक आंकड़े पेश करते रहे विभाग

भिवाड़ी

18 की उम्र में पैतृक व्यवसाय संभाला, विदेशों तक भेज रहे माल

भिवाड़ी

भिवाड़ी अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा: बाहरी भूखंडों पर चला रहे थे फैक्ट्री, इलाज करा रहे 8वें मजदूर की मौत

Bhiwadi Fire
भिवाड़ी

Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार, जनता में मची अफरा-तफरी

Bhiwadi scrap warehouse massive fire broke out causing widespread smoke and public panic
भिवाड़ी

Khairthal-Tijara: खुशखेड़ा ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड फैक्टरी संचालक गिरफ्तार, 7 मजदूरों की हुई थी मौत

खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी हादसे में पुलिस की जांच जारी, पत्रिका फोटो
भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.