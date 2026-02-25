औद्योगिक भूखंड में मिलीभगत से उगाई जा रही फसल, रीको अधिकारियों की लापरवाही उजागर

एक जगह कार्रवाई कर लौटे

रीको यूनिट द्वितीय ने पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित पार्क में बोई गई फसल को नष्ट किया था। रीको अधिकारियों की गुपचुप कार्रवाई पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। रीको अधिकारियों की कार्रवाई संदेह के घेरे में आ गई है। पथरेड़ी में अब्दुल्ला मार्केट के सामने स्थित पार्क में बोई गई फसल को रीको अधिकारियों ने नष्ट कर दिया लेकिन वहां पास में ही स्थित रीको के दर्जनों भूखंड में फसल लहलहा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस तरह एक जगह कार्रवाई और दर्जनों पर मेहरबानी से बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसी एक कार्रवाई से रीको अधिकारी खानापूर्ति करना चाहते हैं। मुख्यालय से आए नोटिस का जबाव देने के लिए कार्रवाई की गई है। मुख्यालय के अधिकारियों को भी अंधेरे में रखे जाने की कोशिश की जा रही है। चौपानकी, पथरेड़ी, बंदापुर, खुशखेड़ा, सलारपुर, कारोली सभी जगह रीको की जमीनों में फसल लहलहा रही हैं फिर एक जगह कार्रवाई कर रीको अधिकारी क्या साबित करना चाहते हैं। साथ ही गुपचुप कार्रवाई से भी सवाल खड़े हो रहे हैं, अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की, उसमें भी किसी को खबर नहीं दी।