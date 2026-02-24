औद्योगिक उत्पादों के भ्रामक आंकड़े पेश करते रहे विभाग

रीको का बुरा हाल

अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले में रीको के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। रीको ने किस उद्देश्य से भूखंड आवंटन किया, इसकी जिम्मेदारी रीको को ही रखनी होगी। अगर रीको की कार्यप्रणाली को देखें तो स्थिति और भी खराब देखने को मिल सकती है। रीको ने गार्मेंट, इलेक्ट्रोनिक और ऑटो जोन बनाए हैं। इनमें भूमि आवंटन सामान्य जोन की अपेक्षा कम दर पर होता है। नीलामी में भी सामान्य जोन की अपेक्षा कम दर होती है। आवंटी एक बार यहां भूखंड लेने के बाद विशेष जोन के अनुसार उत्पादन करता है, बाद में बंद कर देता है। ऐसी कम दर पर खरीदे गए भूखंड को ऊंची दर पर किराए पर उठा देता है। अगर रीको के विशेष जोन की पड़ताल की जाए और प्रशासन जांच करे तो मामला विपरीत निकलेगा। इलेक्ट्रोनिक जोन में संबंधित उत्पाद को छोडक़र अन्य उत्पाद की फैक्टरी लगी हुई हैं। आवंटी को उत्पाद बदलने पर रीको को जानकारी देनी होती है, ऐसा आवंटन शर्तों में उल्लेखित होता है। जानकारी नहीं देने पर रीको के पकडऩे पर जुर्माने का प्रावधान है। जब नियम है तो रीको भी किस फैक्टरी में क्या उत्पादित हो रहा है, इसकी जिम्मेदार होगी।