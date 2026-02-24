24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

औद्योगिक उत्पादों के भ्रामक आंकड़े पेश करते रहे विभाग

भिवाड़ी. खुशखेड़ा पटाखा हादसे के बाद प्रशासन और अन्य विभागों की संयुक्त टीम मिलकर उद्योग क्षेत्र में सर्वे कर रही है। किस फैक्ट्री में क्या उत्पादन हो रहा है। छह दिन के सर्वे में इतना साबित हो चुका है कि अभी तक संबंधित विभागों के पास जो आंकड़े थे, उनकी कोई सार्थकता नहीं थी। इसके [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Feb 24, 2026

हादसे के बाद जांच एवं सर्वे में निकल रही हकीकत

भिवाड़ी. खुशखेड़ा पटाखा हादसे के बाद प्रशासन और अन्य विभागों की संयुक्त टीम मिलकर उद्योग क्षेत्र में सर्वे कर रही है। किस फैक्ट्री में क्या उत्पादन हो रहा है। छह दिन के सर्वे में इतना साबित हो चुका है कि अभी तक संबंधित विभागों के पास जो आंकड़े थे, उनकी कोई सार्थकता नहीं थी। इसके साथ ही सरकार के जो विभाग औद्योगिक डाटा एकत्रित करते हैं, उनके सर्वे और रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। एक तरफ जिम्मेदार विभाग अवैध पटाखा फैक्ट्री को पकडऩे में नाकाम रहे और धमाका हो गया, जिसमें आठ श्रमिकों की मौत हो गई। दूसरी तरफ सभी विभागों की लापरवाही उजागर हो गई है कि उनके पास औद्योगिक क्षेत्र का कोई अधिकृत डाटा ही नहीं है। अधिकृत डाटा नहीं है तभी तो हादसे के बाद सर्वे और जांच करने में जुटे हैं। अभी तक 2103 इकाइयों की जांच की गई है जिसमें से 837 में विभागीय मानक पूरे नहीं होने पर नोटिस दिए गए हैं।

रीको का बुरा हाल
अवैध पटाखा फैक्ट्री मामले में रीको के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। रीको ने किस उद्देश्य से भूखंड आवंटन किया, इसकी जिम्मेदारी रीको को ही रखनी होगी। अगर रीको की कार्यप्रणाली को देखें तो स्थिति और भी खराब देखने को मिल सकती है। रीको ने गार्मेंट, इलेक्ट्रोनिक और ऑटो जोन बनाए हैं। इनमें भूमि आवंटन सामान्य जोन की अपेक्षा कम दर पर होता है। नीलामी में भी सामान्य जोन की अपेक्षा कम दर होती है। आवंटी एक बार यहां भूखंड लेने के बाद विशेष जोन के अनुसार उत्पादन करता है, बाद में बंद कर देता है। ऐसी कम दर पर खरीदे गए भूखंड को ऊंची दर पर किराए पर उठा देता है। अगर रीको के विशेष जोन की पड़ताल की जाए और प्रशासन जांच करे तो मामला विपरीत निकलेगा। इलेक्ट्रोनिक जोन में संबंधित उत्पाद को छोडक़र अन्य उत्पाद की फैक्टरी लगी हुई हैं। आवंटी को उत्पाद बदलने पर रीको को जानकारी देनी होती है, ऐसा आवंटन शर्तों में उल्लेखित होता है। जानकारी नहीं देने पर रीको के पकडऩे पर जुर्माने का प्रावधान है। जब नियम है तो रीको भी किस फैक्टरी में क्या उत्पादित हो रहा है, इसकी जिम्मेदार होगी।

इनकी भी जिम्मेदारी
रीको के साथ उद्योग क्षेत्र के आंकड़े जिला उद्योग केंद्र और सांख्यिकी विभाग के पास होते हैं। उद्योगों की जानकारी जिला उद्योग केंद्र के पास होनी चाहिए, जिला उद्योग केंद्र उद्योग मंत्रालय का विभाग है। इसके साथ ही सरकार सांख्यिकी विभाग से डाटा लेती हैं, साख्यिकी विभाग के पास भी उद्योगों और उनके उत्पाद के आंकड़े होने चाहिए लेकिन संबंधित विभाग वास्तविक आंकड़ों की जगह कागजी कार्रवाई करने में विश्वास रखते हैं।

उत्पाद की हो जांच
रीको की ओर से आवंटित भूखंड में और बाद में विक्रय होने के बाद फैक्टरी में उत्पादित वस्तु की जांच की जाती है। इसके लिए रीको कुछ दस्तावेज आवंटी और खरीदार से मांगती है लेकिन इसी दौरान रीको में संबंधित अधिकारी मिलीभगत कर लेते हैं। मिलीभगत से उत्पादन की फर्जी रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। जिसकी वजह से वास्तविक आंकड़े नहीं मिलते।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 05:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / औद्योगिक उत्पादों के भ्रामक आंकड़े पेश करते रहे विभाग

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

18 की उम्र में पैतृक व्यवसाय संभाला, विदेशों तक भेज रहे माल

भिवाड़ी

भिवाड़ी अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा: बाहरी भूखंडों पर चला रहे थे फैक्ट्री, इलाज करा रहे 8वें मजदूर की मौत

Bhiwadi Fire
भिवाड़ी

Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार, जनता में मची अफरा-तफरी

Bhiwadi scrap warehouse massive fire broke out causing widespread smoke and public panic
भिवाड़ी

Khairthal-Tijara: खुशखेड़ा ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड फैक्टरी संचालक गिरफ्तार, 7 मजदूरों की हुई थी मौत

खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी हादसे में पुलिस की जांच जारी, पत्रिका फोटो
भिवाड़ी

भिवाड़ी ब्लास्ट: खाकी पर गहराया दाग! आरोपी का सगा भाई ही था ‘स्पेशल टीम’ का बॉस, 7 मौतों के बाद विभाग में हड़कंप; DST भंग

Bhiwadi Blast (Patrika Photo)
भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.