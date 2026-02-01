23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

18 की उम्र में पैतृक व्यवसाय संभाला, विदेशों तक भेज रहे माल

भिवाड़ी. विरल गर्ग का जन्म दिल्ली में हुआ और डीयू से ग्रेजुएशन की। सीए की पढ़ाई के दौरान पारिवारिक बंटवार हुआ, इसकी वजह से मुझे पिता के साथ व्यवसाय में 2009 से जुडऩा पड़ा। इसलिए सीए की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। पिता रतन महीपाल की सिलेंडर निर्माण फैक्ट्री थी। तीन पीढ़ी से पारिवारिक पैतृक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Dharmendra dixit

image

Dharmendra Dixit

Feb 23, 2026

स्टील के व्यवसाय में हुआ नुकसान, खाद्य इंडस्ट्री में मिली सफलता

भिवाड़ी. विरल गर्ग का जन्म दिल्ली में हुआ और डीयू से ग्रेजुएशन की। सीए की पढ़ाई के दौरान पारिवारिक बंटवार हुआ, इसकी वजह से मुझे पिता के साथ व्यवसाय में 2009 से जुडऩा पड़ा। इसलिए सीए की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी। पिता रतन महीपाल की सिलेंडर निर्माण फैक्ट्री थी। तीन पीढ़ी से पारिवारिक पैतृक व्यवसाय था। इसलिए शुरू से मुझे भी व्यवसाय ही करने का इरादा था। 1978 में दादा और पिता ने मिलकर फैक्ट्री लगाई। पहले पिता का सिलेंडर निर्माण का ही काम था। मेरे जुडऩे के बाद स्टील निर्माण के क्षेत्र में कई व्यवसाय शुरू किए सफलता भी मिली। 2013-14 में चीन से भारी मात्रा में स्टील का आयात होने लगा। जिसकी वजह से इस सेक्टर में लाभ का अंतर बहुत कम होने लगा और उधार बढऩे लगा। इसके बाद नोटबंदी हुई, कई लोग व्यवसाय बंद कर चले गए। हमारी काफी उधारी डूब गई। हमें काफी नुकसान हुआ। व्यवसाय में हुए नुकसान की भरपाई फैक्टरी और घर बेचकर की। स्टील व्यवसाय को बंद कर दिया। 2012 में हमने फूड इंडस्ट्री में शुरुआत की थी, जिसे छोटे स्तर पर संचालित कर रहे थे। नोटबंदी और स्टील व्यवसाय बंद करने के बाद हमने फूड इंडस्ट्री पर पूरा ध्यान दिया। कॉर्नफ्लेक्स का उत्पादन करने लगे। शुरुआत में सिर्फ एक कंपनी को माल देते थे। अब तीन फैक्टरी हो गई हैं, तीनों फैक्टरी में बीटफ्लेक्स, राइसफ्लेक्स, बाजरा, ज्वार, सत्तू सहित बीस तरह के खाद्य पदार्थ तैयार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने 2022-23 में जो वल्र्ड मिलेट ईयर घोषित किया था, उसके तहत हमने मिलेट फैक्टरी निर्मित की और कई तरह के मिलेट उत्पाद तैयार करने लगे। सीएसआईआर, सीएफटीआरआइ के साथ मिलकर मिलेट उत्पाद पर रिसर्च की। खाद्य पदार्थ विदेश तक भेजने लगे हैं। कई कंपनियों के लिए पैकेजिंग का काम भी करते हैं। खुद का ब्रांड भी बाजार में लाने की तैयारी है। फूड निर्माण और पैकेजिंग के लिए ऑटोमेटिक मशीन विदेश से मंगाकर लगाई हैं।

उतार चढ़ाव से मिली बड़ी सीख
स्टील व्यवसाय में हुए नुकसान के बाद मुझे सीखने का बहुत अवसर मिला। 18 साल की उम्र में व्यवसाय में आ गया। मेरी उम्र बहुत कम थी। अच्छे समय में और बुरे वक्त में लोगों के व्यवहार को देखा, कि लोग समय बदलने पर कैसे बदलते हैं। मुश्किल समय में कोई साथ नहीं देता, सिर्फ माता-पिता, भाई-बहन ही साथ खड़े होते हैं। जो लोग बहुत नजदीक दिखते हैं, बुरे समय में एक झटके में दूरी बना लेते हैं। कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ा। पैसा सिर्फ वही होता है जो कि अपनी जेब और अपने खाते में हैं। बाजार में पड़ा पैसा, उधारी का पैसा कभी अपना नहीं होता, उसके मिलने नहीं मिलने की कोई गारंटी नहीं है। एमएसएमई में भी सरकार उधारी का पैसा दिलाने के लिए नियम लाई है लेकिन उसमें सालों केस चलता है, केस जीतने के बाद भी रिकवरी नहीं होती। कम उम्र में जो घाटे हुए उससे सीख मिली, व्यापार के तौर तरीके बदले। ज्यादा बिक्री के चक्कर में अब अधिक उधारी नहीं देते।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 06:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / 18 की उम्र में पैतृक व्यवसाय संभाला, विदेशों तक भेज रहे माल

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भिवाड़ी अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा: बाहरी भूखंडों पर चला रहे थे फैक्ट्री, इलाज करा रहे 8वें मजदूर की मौत

Bhiwadi Fire
भिवाड़ी

Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार, जनता में मची अफरा-तफरी

Bhiwadi scrap warehouse massive fire broke out causing widespread smoke and public panic
भिवाड़ी

Khairthal-Tijara: खुशखेड़ा ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड फैक्टरी संचालक गिरफ्तार, 7 मजदूरों की हुई थी मौत

खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी हादसे में पुलिस की जांच जारी, पत्रिका फोटो
भिवाड़ी

भिवाड़ी ब्लास्ट: खाकी पर गहराया दाग! आरोपी का सगा भाई ही था ‘स्पेशल टीम’ का बॉस, 7 मौतों के बाद विभाग में हड़कंप; DST भंग

Bhiwadi Blast (Patrika Photo)
भिवाड़ी

Bhiwadi Factory Fire: ‘मेरा भाई कंकाल में तब्दील…’, फैक्ट्री में भीषण आग, UP-बिहार और राजस्थान के इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Alwar Factory Fire
भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.