21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिवाड़ी

Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार, जनता में मची अफरा-तफरी

Bhiwadi Massive Fire : खैरथल जिले के भिवाड़ी में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद अब शनिवार सुबह-सुबह एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद धमाके होने लगे। जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

भिवाड़ी

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 21, 2026

Bhiwadi scrap warehouse massive fire broke out causing widespread smoke and public panic
Play video

भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग। फोटो पत्रिका

Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी में शनिवार सुबह-सुबह एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद धमाके होने लगे। जिसके बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। भिवाड़ी में सुबह करीब 5 बजे के फूलबाग क्षेत्र के औद्योगिक इलाके के चैम्पियन चौक के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग ने कुछ देर में विकराल रुप धारण कर लिया। दूर से आग और धुआं दूर नजर आने लगा।

धमाकों की आवाज से आवासीय क्षेत्र से मची अफरा-तफरी

बताया जा रहा है कि कबाड़ में रखे ड्रमों में धमाके होने लगे। धमाकों की आवाज से आवासीय क्षेत्र से अफरा-तफरी मच गई। पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। बताया जा रहा है कि अभी आग के कारणों का पता नहीं चल सका है।

सुबह आग की सूचना पर भेजी गईं दमकल विभाग गाड़ियां

भिवाड़ी दमकल टीम के इंचार्ज राजू खान ने बताया कि सुबह आग की सूचना पर दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। आग भिवाड़ी के सीएसआई कंपनी के पास स्थित कबाड़ गोदाम में लगी थी। गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक, लोहे अन्य ज्वलनशील कबाड़ भरा था।

प्रशासन ने जांच शुरू किया

बताया जा रहा है कि करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। आग की लगातार दूसरी बड़ी घटना ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Civic Elections : राजस्थान में निकाय चुनाव अब अप्रेल में संभव नहीं, जानें क्यों?
जयपुर
Rajasthan Nagariya Nikay elections in April are no longer possible know why?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Bhiwadi / Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार, जनता में मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

भिवाड़ी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Khairthal-Tijara: खुशखेड़ा ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड फैक्टरी संचालक गिरफ्तार, 7 मजदूरों की हुई थी मौत

खुशखेड़ा पटाखा फैक्टरी हादसे में पुलिस की जांच जारी, पत्रिका फोटो
भिवाड़ी

भिवाड़ी ब्लास्ट: खाकी पर गहराया दाग! आरोपी का सगा भाई ही था ‘स्पेशल टीम’ का बॉस, 7 मौतों के बाद विभाग में हड़कंप; DST भंग

Bhiwadi Blast (Patrika Photo)
भिवाड़ी

Bhiwadi Factory Fire: ‘मेरा भाई कंकाल में तब्दील…’, फैक्ट्री में भीषण आग, UP-बिहार और राजस्थान के इन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

Alwar Factory Fire
भिवाड़ी

बजट में स्मार्ट उद्योग क्षेत्र की घोषणा तीन साल बाद भी अधूरी

भिवाड़ी

भिवाड़ी में तीन साल पूर्व हुई फ्लेटेड फैक्ट्री की घोषणा, धरातल पर उतरने का इंतजार

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.