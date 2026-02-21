Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, दूर-दूर तक फैला धुएं का गुबार, जनता में मची अफरा-तफरी

Bhiwadi Massive Fire : भिवाड़ी में शनिवार सुबह-सुबह एक कबाड़ गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके बाद धमाके होने लगे। जिसके बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। भिवाड़ी में सुबह करीब 5 बजे के फूलबाग क्षेत्र के औद्योगिक इलाके के चैम्पियन चौक के पास स्थित कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग ने कुछ देर में विकराल रुप धारण कर लिया। दूर से आग और धुआं दूर नजर आने लगा।