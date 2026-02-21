Rajasthan Civic Elections : राजस्थान में निकाय चुनाव अब अप्रेल में संभव नहीं, जानें क्यों?

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रेल तक पंचायत और निकायों के चुनाव कराने के आदेश दे रखे हैं। परिसीमन के बाद प्रदेश में 309 निकाय हो गए हैं, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में 196 निकाय थे। बताया जा रहा है कि बाकी 113 निकायों में वार्डों की सीमा बदलने का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार ने हाईकोर्ट के स्टे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।