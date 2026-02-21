21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, 46 अरब से भी ज्यादा की अनुदान मांगे पारित, ये फायदे मिलेंगे

Agriculture Grant Demands Passed: कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भारत.अमेरिका ट्रेड डील को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भी पूरी तरह से स्थिति साफ की।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 21, 2026

Farmer

किसान की प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को कृषि विभाग की 46 अरब 87 करोड़ 36 लाख 77 हजार रुपए की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने स्पष्ट किया कि प्रदेश की वर्तमान सरकार पूरी तरह किसानों को समर्पित है और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि खेती.किसानी के सर्वांगीण विकास के लिए नवाचार लागू किए जा रहे हैं, जिनके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी मंत्री ने किया पूरा खुलासा

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भारत.अमेरिका ट्रेड डील को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों पर भी पूरी तरह से स्थिति साफ की। उनका कहना था कि देश के किसान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सरकार उनके हितों पर किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं करने वाली। उन्होंने साफ किया कि गेहूं, चावल, मक्का और डेयरी उत्पादों, जिनमें भारत पूरी तरह से खुद पर निर्भर है… उनके आयात की अनुमति सरकार किसी भी कीमत पर नहीं देगी। इसलिए किसान बेपवारह रहें और किसानी पर ध्यान दें। किरोड़ी लाल ने यह भी बताया कि दलहन और तिलहन के क्षेत्र में भी अब हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा और कीमतों के स्थिरीकरण के लिए केवल कन्ट्रोल्ड आयात ही किया जाएगा। उन्होंने किसानों और पशुपालकों से अपील की कि वे किसी के बहकावे में न आएं।

पूर्व सरकार के घोटालों की एसीबी करेगी जांच

पूर्व की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए मत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हालात स्पष्ठ किए। उन्होंने बताया कि पूर्व सरकारों ने जो भी घोटाले किए उन पर एसीबी की पूरी नजर है और उनकी जांच भी चल रही है। किरोड़ी लाल ने बताया कि राजस्थान राज्य भंडार निगम की टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं हुई हैं। इन घोटालों की अब एसीबी के जरिए गहन जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं के हक पर डाका डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

ये भी पढ़ें

नौकरी के लिए जंगः सिर्फ 331 पदों के लिए आए 500000 से ज्यादा आवेदन, एक पद के लिए 1500 मैदान में
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 08:20 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: किसानों के लिए सरकार ने खोला खजाना, 46 अरब से भी ज्यादा की अनुदान मांगे पारित, ये फायदे मिलेंगे

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: नकली खाद-बीज पर सर्जिकल स्ट्राईक, 12000 रेड, 200 लाईसेंस रद्द, 107 FIR, 27 फैक्ट्री सीज…

Agriculture Minister Kirodi Lal Meena
जयपुर

Rajasthan Politics : किरोड़ी लाल मीणा गंगापुर से चुनाव लड़ें तो मैं हट जाऊंगा, कांग्रेस के रामकेश मीणा का बड़ा बयान

Congress Ramkesh Meena Big statement If Kirodi Lal Meena contests from Gangapur I will step down
जयपुर

Rajasthan Civic Elections : राजस्थान में निकाय चुनाव अब अप्रेल में संभव नहीं, जानें क्यों?

Rajasthan Nagariya Nikay elections in April are no longer possible know why?
जयपुर

Jaipur: जयपुर में हवा ‘जहरीली’; 344 करोड़ खर्च करने पर भी नहीं सुधरी आबोहवा, सड़कों पर गया 84% बजट

जयपुर में नगर निगम को सुधारनी की आबोहवा की सेहत, बना डाली सड़कें, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: मैं भी हुआ साइबर क्राइम का शिकार… हर दूसरे दिन मेरे नाम पर नई वेबसाइट देखता हूं: CJI

जयपुर में 3 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक कांफ्रेंस का आयोजन, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.