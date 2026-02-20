नौकरी के लिए जंगः सिर्फ 331 पदों के लिए आए 500000 से ज्यादा आवेदन, एक पद के लिए 1500 मैदान में

RSMSSB Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं—महिला पर्यवेक्षक, वनपाल और कृषि पर्यवेक्षक—के लिए आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इन भर्तियों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिससे आगामी परीक्षाओं में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित कराने का भरोसा दिलाया है। तीन भर्तियों में करीब चौदह सौ पदों पर भर्ती होगी। इनमें से दो भर्तियों के पद करीब 331 हैं और इन पर पांच लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। यानी एक पद के लिए पंद्रह सौ से भी ज्यादा आवेदक मैदान में रहने वाले हैं।