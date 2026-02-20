20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

नौकरी के लिए जंगः सिर्फ 331 पदों के लिए आए 500000 से ज्यादा आवेदन, एक पद के लिए 1500 मैदान में

Rajasthan Govt Jobs: इनमें से दो भर्तियों के पद करीब 331 हैं और इन पर पांच लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। यानी एक पद के लिए पंद्रह सौ से भी ज्यादा आवेदक मैदान में रहने वाले हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 20, 2026

Photo AI Generator

RSMSSB Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने तीन प्रमुख भर्ती परीक्षाओं—महिला पर्यवेक्षक, वनपाल और कृषि पर्यवेक्षक—के लिए आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इन भर्तियों के लिए लाखों अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिससे आगामी परीक्षाओं में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने तय समय पर निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा आयोजित कराने का भरोसा दिलाया है। तीन भर्तियों में करीब चौदह सौ पदों पर भर्ती होगी। इनमें से दो भर्तियों के पद करीब 331 हैं और इन पर पांच लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। यानी एक पद के लिए पंद्रह सौ से भी ज्यादा आवेदक मैदान में रहने वाले हैं।

भर्तियों का गणित: एक पद पर हजारों दावेदार

इन तीनों भर्तियों में पदों की संख्या के मुकाबले आवेदनों की संख्या चौंकाने वाली है:

  • महिला पर्यवेक्षक: कुल 72 पदों के लिए 1,24,143 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यहाँ मुकाबला सबसे कड़ा है, जहाँ एक पद के लिए लगभग 1,724 उम्मीदवार दौड़ में हैं।
  • वनपाल (Forester): कुल 259 पदों के लिए 3,76,139 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। यहाँ प्रति पद स्पर्धा 1,452 अभ्यर्थियों के बीच होगी।
  • कृषि पर्यवेक्षक: कुल 1,100 पदों के लिए 1,83,396 आवेदन आए हैं। इस भर्ती में एक पद पर 167 उम्मीदवारों के बीच प्रतिस्पर्धा है।परीक्षा कैलेंडर जारी: 18 अप्रैल से शुरू होगा दौरकर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं के आयोजन की तैयारी तेज कर दी है और आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं:
  • कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा: यह परीक्षा 18 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी।
  • महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा: इसके लिए 18 जून 2026 की तिथि तय की गई है।
  • वनपाल भर्ती परीक्षा: यह परीक्षा 28 जून 2026 को संपन्न होगी।
  • बोर्ड की तैयारी: नकल रोकने के लिए कड़े इंतजाम
  • हाल के वर्षों में भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को देखते हुए बोर्ड इस बार विशेष सतर्कता बरत रहा है। बोर्ड अध्यक्ष के अनुसार, परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा तक, हर स्तर पर आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि कोई भी अवांछित गतिविधि न हो सके। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं पर ही विश्वास करें। यह भर्तियां राजस्थान के युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर हैं, लेकिन सीमित पदों और आवेदकों की भारी संख्या को देखते हुए चयन की राह चुनौतीपूर्ण होने वाली है।

ये भी पढ़ें

Jalore: सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो गांव वालों ने अपनी सेविंग से बनवा दिया 4.50 करोड़ का स्कूल, ये हैं खूबियां…
जालोर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / नौकरी के लिए जंगः सिर्फ 331 पदों के लिए आए 500000 से ज्यादा आवेदन, एक पद के लिए 1500 मैदान में

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

IAF Surya Kiran : कौन हैं जयपुर के ये तीन जांबाज़ पायलट्स, जो आसमां पर दिखाएंगे 'जलवा'?

जयपुर

Rajasthan Home Guard Physical Date: इस तारीख से राजस्थान होमगार्ड भर्ती 2023 शारीरिक परीक्षा शुरू, जानें डिटेल्स

Rajasthan Home Guard Physical
शिक्षा

जयपुर की ताकत को पहचानिए, विधानसभा में शहर के विधायक ने रखी बड़ी मांग

MLA Rafiq Khan
जयपुर

Jaipur Air Show : जयपुर में आज शौर्य-रंग बिखेरेंगे सूर्यकिरण-सारंग, भव्य एयर शो के लिए यहां से मिलेगा पास

Jaipur Air Show today Suryakiran-Sarang will spread colors of bravery passes obtained SSO Portal
जयपुर

Rajasthan: ‘किसने दी ₹28/वर्ग मीटर की जमीन…?’, सदन में हंगामा, मंत्री राठौड़ ने कांग्रेस सरकार पर किया बड़ा पलटवार

Rajyvardhan Singh Rathore
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.