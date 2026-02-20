राजस्थान में अब 8th Pay Commission Fraud, पुलिस ने जारी किए बचने के 4 Golden Rules, ज़रूर पढ़ें काम की खबर

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को निशाना बनाने के लिए साइबर अपराधियों ने एक नया और लुभावना तरीका खोज निकाला है। वर्तमान में 8वें वेतन आयोग के लागू होने और वेतन वृद्धि की चर्चाएं जोरों पर हैं। इसी का लाभ उठाते हुए ठग व्हाट्सएप के जरिए 'सैलरी कैलकुलेटर' का झांसा दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक (साइबर क्राइम) संजय अग्रवाल ने कर्मचारियों को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी है।