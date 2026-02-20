43,300 में जयपुर-जोधपुर-उदयपुर घुमाएगा RTDC, रॉयल हनीमून का प्लान बना सकते हैं कपल, देखें पूरी जानकारी

राजस्थान में चल रहे शादी सीजन के बीच RTDC का ‘Pearls of Rajasthan’ पैकेज नवविवाहित जोड़ों के लिए खास आकर्षण बनकर उभरा है। जयपुर की शाही हवेलियां, जोधपुर का ऐतिहासिक वैभव और उदयपुर की झीलों का रोमांटिक नजारा—ये तीनों शहर हनीमून के लिए परफेक्ट माहौल तैयार करते हैं। 6 रात और 7 दिन की यह यात्रा आरामदायक ठहराव और क्यूरेटेड साइटसीइंग के साथ कपल्स को रॉयल अनुभव देने का दावा करती है। ₹43,300 (दो लोगों के लिए) से शुरू होने वाला यह पैकेज उन जोड़ों के लिए किफायती विकल्प माना जा रहा है, जो शादी के बाद शाही अंदाज में यादगार शुरुआत करना चाहते हैं।