20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

43,300 में जयपुर-जोधपुर-उदयपुर घुमाएगा RTDC, रॉयल हनीमून का प्लान बना सकते हैं कपल, देखें पूरी जानकारी

Pearls of Rajasthan Tour Package: RTDC के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, यह टूर आरामदायक ठहराव और प्रामाणिक अनुभवों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यात्रा की शुरुआत और समापन जयपुर से होगा। बीच में जोधपुर की ऐतिहासिक धरोहर और उदयपुर की झीलों का सौंदर्य इस पैकेज की खासियत है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Feb 20, 2026

राजस्थान की खूबसूरती दिखाती एआई पिक्चर

RTDC News: राजस्थान की विरासत, किलों की भव्यता और झीलों की खूबसूरती को एक साथ अनुभव कराने के लिए Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) ने ‘Pearls of Rajasthan’ टूर पैकेज पेश किया है। 6 रात और 7 दिन की इस क्यूरेटेड यात्रा में पर्यटक Jaipur, Jodhpur और Udaipur की रॉयल विरासत को करीब से देख सकेंगे। पैकेज की शुरुआती कीमत ₹43,300 (दो व्यक्तियों के लिए) रखी गई है।

RTDC के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, यह टूर आरामदायक ठहराव और प्रामाणिक अनुभवों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यात्रा की शुरुआत और समापन जयपुर से होगा। बीच में जोधपुर की ऐतिहासिक धरोहर और उदयपुर की झीलों का सौंदर्य इस पैकेज की खासियत है।

क्या है खास?

6 Nights / 7 Days का प्लान, जयपुर–जोधपुर–उदयपुर सर्किट, कंफर्ट स्टे और क्यूरेटेड साइटसीइंग, दो लोगों के लिए शुरुआती कीमत ₹43,300 ।पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू और अंतरराज्यीय पर्यटन में बढ़ती रुचि के बीच ऐसा समेकित पैकेज पर्यटकों के लिए किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकता है। खासतौर पर वे यात्री, जो कम समय में राजस्थान के प्रमुख शहरों की झलक देखना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना उपयोगी है।

RTDC ने इच्छुक पर्यटकों को अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि सीटों की उपलब्धता और तिथियों के अनुसार पैकेज में बदलाव संभव है। राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल के वर्षों में राज्य में हेरिटेज, सांस्कृतिक और अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में ‘Pearls of Rajasthan’ जैसे पैकेज देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।

शादी सीजन स्पेशल: हनीमून कपल्स के लिए क्यों खास है यह पैकेज?

राजस्थान में चल रहे शादी सीजन के बीच RTDC का ‘Pearls of Rajasthan’ पैकेज नवविवाहित जोड़ों के लिए खास आकर्षण बनकर उभरा है। जयपुर की शाही हवेलियां, जोधपुर का ऐतिहासिक वैभव और उदयपुर की झीलों का रोमांटिक नजारा—ये तीनों शहर हनीमून के लिए परफेक्ट माहौल तैयार करते हैं। 6 रात और 7 दिन की यह यात्रा आरामदायक ठहराव और क्यूरेटेड साइटसीइंग के साथ कपल्स को रॉयल अनुभव देने का दावा करती है। ₹43,300 (दो लोगों के लिए) से शुरू होने वाला यह पैकेज उन जोड़ों के लिए किफायती विकल्प माना जा रहा है, जो शादी के बाद शाही अंदाज में यादगार शुरुआत करना चाहते हैं।

ये भी पढ़ें

मेवाड़ की बल्ले-बल्ले! उदयपुर से अहमदाबाद के बीच वंदे भारत की सौगात, अब सिर्फ 4.5 घंटे में पूरा होगा सफर
चित्तौड़गढ़
Bypass project will end the compulsion of trains to turn back in Ujjain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Feb 2026 12:01 pm

Published on:

20 Feb 2026 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 43,300 में जयपुर-जोधपुर-उदयपुर घुमाएगा RTDC, रॉयल हनीमून का प्लान बना सकते हैं कपल, देखें पूरी जानकारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

गैंगस्टर कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर का खौफनाक राज, ब्यूटी पार्लर का सच जान पुलिस के भी उड़े होश

Madam Zehar Arrested
जयपुर

जयपुर नगर निगम के बजट में घोषणाओं की भरमार, जनसुविधाओं पर खर्च करने में पीछे

जयपुर

राजस्थान में अब 8th Pay Commission Fraud, पुलिस ने जारी किए बचने के 4 Golden Rules, ज़रूर पढ़ें काम की खबर

जयपुर

IAF Surya Kiran : कौन हैं जयपुर के ये तीन जांबाज़ पायलट्स, जो आसमां पर दिखाएंगे 'जलवा'?

जयपुर

नौकरी के लिए जंगः सिर्फ 331 पदों के लिए आए पांच लाख से ज्यादा आवेदन, एक पद के लिए 1500 मैदान में

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.