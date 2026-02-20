43,300 में जयपुर-जोधपुर-उदयपुर घुमाएगा RTDC, रॉयल हनीमून का प्लान बना सकते हैं कपल, देखें पूरी जानकारी

राजस्थान की खूबसूरती दिखाती एआई पिक्चर
RTDC News: राजस्थान की विरासत, किलों की भव्यता और झीलों की खूबसूरती को एक साथ अनुभव कराने के लिए Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) ने ‘Pearls of Rajasthan’ टूर पैकेज पेश किया है। 6 रात और 7 दिन की इस क्यूरेटेड यात्रा में पर्यटक Jaipur, Jodhpur और Udaipur की रॉयल विरासत को करीब से देख सकेंगे। पैकेज की शुरुआती कीमत ₹43,300 (दो व्यक्तियों के लिए) रखी गई है।
RTDC के आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, यह टूर आरामदायक ठहराव और प्रामाणिक अनुभवों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यात्रा की शुरुआत और समापन जयपुर से होगा। बीच में जोधपुर की ऐतिहासिक धरोहर और उदयपुर की झीलों का सौंदर्य इस पैकेज की खासियत है।
6 Nights / 7 Days का प्लान, जयपुर–जोधपुर–उदयपुर सर्किट, कंफर्ट स्टे और क्यूरेटेड साइटसीइंग, दो लोगों के लिए शुरुआती कीमत ₹43,300 ।पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू और अंतरराज्यीय पर्यटन में बढ़ती रुचि के बीच ऐसा समेकित पैकेज पर्यटकों के लिए किफायती और सुविधाजनक विकल्प साबित हो सकता है। खासतौर पर वे यात्री, जो कम समय में राजस्थान के प्रमुख शहरों की झलक देखना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना उपयोगी है।
RTDC ने इच्छुक पर्यटकों को अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि सीटों की उपलब्धता और तिथियों के अनुसार पैकेज में बदलाव संभव है। राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हाल के वर्षों में राज्य में हेरिटेज, सांस्कृतिक और अनुभवात्मक पर्यटन को बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐसे में ‘Pearls of Rajasthan’ जैसे पैकेज देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं।
राजस्थान में चल रहे शादी सीजन के बीच RTDC का ‘Pearls of Rajasthan’ पैकेज नवविवाहित जोड़ों के लिए खास आकर्षण बनकर उभरा है। जयपुर की शाही हवेलियां, जोधपुर का ऐतिहासिक वैभव और उदयपुर की झीलों का रोमांटिक नजारा—ये तीनों शहर हनीमून के लिए परफेक्ट माहौल तैयार करते हैं। 6 रात और 7 दिन की यह यात्रा आरामदायक ठहराव और क्यूरेटेड साइटसीइंग के साथ कपल्स को रॉयल अनुभव देने का दावा करती है। ₹43,300 (दो लोगों के लिए) से शुरू होने वाला यह पैकेज उन जोड़ों के लिए किफायती विकल्प माना जा रहा है, जो शादी के बाद शाही अंदाज में यादगार शुरुआत करना चाहते हैं।
