गैंगस्टर कबूतर की गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर का खौफनाक राज, ब्यूटी पार्लर का सच जान पुलिस के भी उड़े होश

'मैडम जहर' और बॉबी कबूतर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई पुराने केसों की फाइलें खोल दी हैं। बॉबी ने मूसेवाला के रूट की रेकी की थी, जबकि नेहा ने दिल्ली में शूटर्स के ठहरने और हथियारों को छिपाने का इंतजाम किया था। बरेली में एक्ट्रेस के घर पर हुई फायरिंग में इस्तेमाल हुए विदेशी पिस्टल इसी 'मैडम जहर' के नेटवर्क के जरिए शूटर्स तक पहुंचे थे। दिल्ली के चर्चित दोहरे हत्याकांड में भी इसी सिंडिकेट के हथियारों का इस्तेमाल हुआ।