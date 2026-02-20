भीलवाड़ा डॉक्टर हनीट्रैप केस: साजिश में इस्तेमाल सिम कार्ड महिला के नाम पर निकला, स्टॉफ ने ही मांगी थी 90 लाख की रंगदारी

शहर के निजी चिकित्सालय के वरिष्ठ डॉक्टर अभिषेक पंवार को व्हाट्सएप पर एक संदिग्ध वीडियो भेज कर धमकाने और उसे वायरल नहीं करने की एवज में 90 लाख की रंगदारी वसूलने का मामला सामने आने के बाद सुभाषनगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने बुधवार को धमकी के इस सुनियाजित षड्यंत्र में लिप्त चिकित्सक के ही स्टॉफ के चार लोगों को गिरफ्तार किया था, इनमें दो नर्सिंग कर्मी हैं।