20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

भीलवाड़ा में माइनिंग माफिया पर बड़ा एक्शन: 250 खनन पट्टे होंगे निरस्त! खनिज विभाग ने दिया 60 दिन का अल्टीमेटम

भीलवाड़ा में खनिज विभाग ने डेड रेंट और शास्ति राशि बकाया पर 250 से अधिक खनन पट्टा धारकों को नोटिस थमाए। 30 से 60 दिन में जवाब व भुगतान नहीं हुआ तो माइनिंग लीज निरस्त होगी और सिक्योरिटी जब्त की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Feb 20, 2026

Bhilwara Mining

खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई: बकाया नहीं चुकाने वाले 250 खनन पट्टा धारकों को थमाए नोटिस (फोटो- पत्रिका)

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले में अवैध खनन और राजस्व बकाया को लेकर खनिज विभाग अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 250 से अधिक खनन पट्टा धारकों (लीज होल्डर्स) को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

बता दें कि इन पट्टा धारकों पर लंबे समय से 'डेड रेंट' (स्थिर भाटक) और शास्ति राशि बकाया है। विभाग ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया जमा कराकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए, तो उनके खनन पट्टे निरस्त कर दिए जाएंगे और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राशि भी जब्त कर ली जाएगी।

इन नियमों के उल्लंघन पर गिरी गाज

खनिज अभियंता महेश शर्मा ने इन नोटिसों में स्पष्ट किया गया है कि पट्टा धारकों ने 'राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017' और 'खनिज (परमाणु एवं हाइड्रोकार्बन ऊर्जा से भिन्न) रियायत नियम 2016' की विभिन्न धाराओं का उल्लंघन किया है। भीलवाड़ा, आसींद, शाहपुरा, जहाजपुर, फुलिया, और मांडल तहसील सहित जिले के कई क्षेत्रों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और मेसनरी स्टोन की खदानों पर यह कार्रवाई की गई है।

60 दिन का अल्टीमेटम

नोटिस के अनुसार, पट्टा धारकों को नोटिस प्राप्ति के 30 से 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट साक्ष्यों सहित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। ग्राम तिलोली के पास एमएल संख्या 52/2001 के धारक को 40 हजार रुपए की बकाया राशि के लिए नोटिस दिया गया है।

इसी प्रकार ग्राम मालीखेड़ा मांडल के पास एमएल संख्या 40/2003 के धारक को 41 हजार रुपए के बकाया पर चेतावनी दी गई है। इस तरह करोड़ों रुपए बकाया होने पर जिले भर के 250 से अधिक लीज धारकों को नोटिस जारी किए हैं।

क्या होगा असर

  • लीज निरस्त: 45 से 60 दिन के बाद भी सुधार न होने पर माइनिंग पट्टा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।
  • जमानत राशि जब्त: सरकार की ओर से ली गई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर ली जाएगी।
  • राजस्व में बढ़ोतरी: इस सख्त कदम से विभाग के खजाने में करोड़ों रुपए का राजस्व आने की उम्मीद है।

बकाया राशि को लेकर जारी किए नोटिस

विभाग राजस्व वसूली को लेकर गंभीर है, जिन पट्टा धारकों ने नियमों का उल्लंघन किया है या बकाया जमा नहीं कराया है, उन्हें नोटिस दिए गए हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नियमानुसार पट्टे खंडित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
-महेश शर्मा, खनिज अभियंता, भीलवाड़ा

ये भी पढ़ें

Rajasthan: लॉरेंस गैंग की खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर गिरफ्तार, ब्यूटी पार्लर की आड़ में चला रही थी ड्रग्स-हथियारों का सिंडिकेट
जयपुर
Rajasthan Lawrence Bishnoi Gang Madam Zehar Arrested

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 09:51 am

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / भीलवाड़ा में माइनिंग माफिया पर बड़ा एक्शन: 250 खनन पट्टे होंगे निरस्त! खनिज विभाग ने दिया 60 दिन का अल्टीमेटम

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा डॉक्टर हनीट्रैप केस: साजिश में इस्तेमाल सिम कार्ड महिला के नाम पर निकला, स्टॉफ ने ही मांगी थी 90 लाख की रंगदारी

Bhilwara Doctor Trapped
भीलवाड़ा

प्रदेश की बेटियों के लिए ‘उड़ान’ की तैयारी: स्कूलों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी नैपकिन की मांग

Preparations for 'Udaan' for the daughters of the state: Schools will have to update the demand for napkins on the portal.
भीलवाड़ा

अब खत्म होगा इंतजार; ऑटो नवीनीकरण पर कल मंथन

The wait is over; discussion on auto renewal tomorrow
भीलवाड़ा

टेक्सटाइल हब की ‘ग्लोबल उड़ान’: भारत टेक्स 2026 में भीलवाड़ा का बजेगा डंका

Textile Hub Takes Global Flight: Bhilwara to Feature at Bharat Tex 2026
भीलवाड़ा

‘खुद की इच्छाओं से लड़कर ही जीती जा सकती है नशे के खिलाफ जंग’

"The war against addiction can only be won by fighting one's own desires."
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.