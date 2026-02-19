अब खत्म होगा इंतजार; ऑटो नवीनीकरण पर कल मंथन

पट्टों के ऑटो नवीनीकरण की नई व्यवस्था से न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि खनन व्यवसायियों को दफ्तरों के चक्कर काटने से भी मुक्ति मिलेगी। पूरी प्रक्रिया सरल एवं पारदर्शी प्रक्रिया ऑनलाइन होने से मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और पारदर्शिता बढ़ेगी। फाइलों के इधर-उधर घूमने में होने वाला अनावश्यक विलंब समाप्त होगा। नवीनीकरण समय पर होने से खनन कार्य में ब्रेक नहीं लगेगा, जिससे उत्पादन और रोजगार दोनों सुरक्षित रहेंगे। समयबद्ध प्रक्रिया से सभी कानूनी और पर्यावरणीय शर्तों का पालन आसानी से हो सकेगा। ऑनलाइन दस्तावेजों की फीडिंग के कारण अब खनिज विभाग के बार-बार चक्कर नहीं काटने होंगे। खनिज अभियंता महेश शर्मा का कहना है कि सभी खनन पट्टा धारक बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। ऑटो नवीनीकरण की प्रक्रिया को समयबद्ध पूरा करने के लिए जरूरी है कि पट्टा धारक अपने संबंधित अभिलेख साथ लेकर आएं।