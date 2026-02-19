प्रदेश की बेटियों के लिए ‘उड़ान’ की तैयारी: स्कूलों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी नैपकिन की मांग

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर शिक्षा विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य की महत्वाकांक्षी 'उड़ान योजना' के तहत सेनेटरी नैपकिन वितरण के लिए सभी जिलों से मांग (डिमांड) मांगी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण (अप्रेल, मई और जून) का डेटा राज-सिम्स पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।